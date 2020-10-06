Відома американська модель Белла Хадід є прикладом, як варто стильно вдягатися та які б’юті-процедури робити, для багатьох. У дівчини майже 34 мільйони підписників в інстаграмі, з якими вона нещодавно поділилася модною ідеєю для манікюру. Вона вийшла за рамки традиційного нейл-дизайну та зробила не лише трендовий манікюр, а й такий, що світиться в темряві.

Белла Хадід показала милий дизайн на нігтях, який світиться в темряві. Манікюр зірки викликав захват у її шанувальників, пише Allure.

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Протягом останніх півтора року французький манікюр знову повернувся в моду. Белла Хадід вже неодноразово відтворювала на своїх нігтях цю нейл-тенденцію, включаючи використання неонового жовтого лаку для фарбування нігтів у стилі френчу. Проте цього разу модель вирішила додати кілька родзинок: квітковий принт та лак з ефектом світіння в темряві.

Перед своїм 24 днем народження, яке буде 9 жовтня, Белла Зробила епічний манікюр, світіння якого не є чимось магічним. У своїй інстаграм-історії зірка поділилася світлиною, на якій добре видно, як світяться гриби та квіти на нігтях моделі попри те, що світла у приміщенні немає.



Манікюр Белли Хадід світиться в темряві / Фото Instagram-Stories / @bellahadid

Оригінальний манікюр Белли Хадід створила зіркова nail-майстриня Мей Каварджі, послугами якої також користуються Дуа Ліпа та Емілі Ратажковскі. На своїй інстаграм-сторінці Мей також опублікувала кілька знімків манікюру моделі. На них можна розгледіти деталі нейл-дизайну: поєднання французького манікюру із яскравим дитячим квітковим та грибним принтом.