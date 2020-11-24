Макіяж є важливою складовою образу в офіс, школу чи в університет. Проте такий мейк-ап повинен відповідати кільком критеріям: не надто яскравий, маскує недоліки, підкреслює вашу красу, його швидко та легко зробити. Модний макіяж на кожен день можна відтворити самостійно за допомогою базової косметики, яку можна знайти в косметичці кожної дівчини.

Б'юті-блогерка Стефані Бейлі опублікувала на своєму ютуб-каналі відео, на якому продемонструвала ідею макіяжу, яку можна швидко і легко повторити. Такий мейк-ап стане ідеальним варіантом на кожен день для навчання в школі чи університеті або для роботи в офісі.

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Макіяж на кожен день

Коли ви запізнюєтеся на роботу або на навчання в школу чи університет, то варто виділити 5 хвилин часу, аби підкреслити красу свого обличчя і приховати недоліки за допомогою макіяжу. Адже таким чином ви не лише матимете привабливий вигляд, а й відчуватимете себе впевненіше.

Стефані покроково показала, як можна зробити макіяж на проблемній шкірі, щоб вона мала бездоганний вигляд, погляд був виразним, а губи пухкими. Важливо, що для цього мейк-апу вам знадобиться лише базова косметика, яка повинна бути в косметичці кожної дівчини.

Дивіться, як зробити макіяж на кожен день:

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