Saturday Night Live – це американське щотижневе комічне телевізійне шоу в прямому ефірі. Цієї суботи участь в ньому взяла модель та телезірка Гейлі Бібер. Зірка вразила шанувальників гламурною зачіскою, блискучим макіяжем та яскравим манікюром.

Образи Гейлі Бібер завжди продумані до деталей та довершені. Цього разу в ефірі шоу Saturday Night Live дівчина поєднала ефектні б’юті-акценти та створила гламурний аутфіт, пише Allure.

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Ідея для зачіски, макіяжу та манікюру

У суботу в прямому ефірі Saturday Night Live з’явилася Гейлі Бібер, аби підтримати свого чоловіка та музичного гостя шоу Джастіна Бібера, який виконав свої останні хіти "Lonely" та "Holy". 23-річна модель вразила гостей та глядачів трансляції своїм ефектним виглядом. Для цієї ночі вона обрала хвилясту укладку на довгому волоссі, привабливий макіяж у стилі "котячого ока" та смарагдово-зелений манікюр на мигдалевидній формі нігтів.

Над образом Гейлі Бібер працювали професіонали в індустрії краси: візажистка Кеті Джейн Хьюз та перукар Даніель Пріано. Аби додати волоссю знаменитості довжини hair-стиліст використав 16-дюймові штучні безшовні пасма, які поєднують теплі русяві та коричневі відтінки. Таким чином шкіра Гейлі здавалася природно світлішою. Аби зачіска була гламурною, Даніель зробив елегантні хвилі на волоссі супермоделі.

Щодо макіяжу, то його досить просто відтворити самостійно. Вам знадобиться чорна підводка для стрілок "котяче око" та блискучі тіні, аби додати їх на внутрішню частину повік. Щодо губ моделі, то вони мали оголений вигляд: природний блиск, але без використання помади насиченого кольору. Також слід зауважити, що візажистка використала тональну основу, аби досягти ефекту бездоганної рівномірної шкіри.

Особливу увагу шанувальників привернув манікюр Гейлі Бібер. Він виконаний у яскравому кольорі та додає образу вишуканості. Смарагдово-зелене покриття доповнило чорну сукню та нейтральні тони у макіяжі.