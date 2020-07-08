Американська модель та підприємниця Кайлі Дженнер вирішила влітку 2020 відпочити на розкішному курорті в пустелі. Дівчина ретельно підготувалася до подорожі, тому навіть манікюр зробила тематичний, яскравий та оригінальний.

Кайлі Дженнер вразила прихильників новим знімком в інстаграмі, на якому зображений літній нейл-арт на руках зірки. Публікація з ідеєю для літнього манікюру зібрала ще більше вподобань, ніж деякі фото самої Кайлі. А саме: понад 4 мільйони лайків та майже 12 тисяч коментарів.

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В описі до фото Кайлі додала лише 5 емоджі у формі різнокольорових сердечок, які відповідають тонам лаку. Нейл-майстер зірки зробив їй матовий манікюр, а на кожному нігті інший дизайн. Тут зображені рожеві цятки, жовті та оранжеві хвилі, є принт маленьких чорно-білих очей, сині охайні та модні плями й оранжеве обрамлення нігтя на безіменному пальці лівої руки. Ефектності манікюру додає те, як він вдало виглядає на засмаглій шкірі рук Кайлі Дженнер.

Зокрема, знаменитість прикрасила свої руки аксесуарами. Така ідея манікюру та його доповнення може стати ще однієї б’юті-тенденцією літа 2020.