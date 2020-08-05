Американська співачка Лана Дель Рей кардинально змінила колір волосся. Світлиною, на якій зірка вже з оновленим іміджем, у мережі поділився її стиліст. У коментарях її шанувальники висловили захоплення новою зачіскою.

Нещодавно Лана Дель Рей ділилася зі своїми підписниками в інстаграмі результатами спроби освітлити колір волосся самостійно в домашніх умовах. А тепер зробила професійне фарбування у стиліста.

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Наразі співачка намагається повністю вивести темний пігмент зі свого волосся. Лана Дель Рей та її стиліст зізналися, що кінцевим результатом повинен стати культовий блонд у відтінку шампанського. Тобто на цьому фарбуванні зірка не планує зупинятися. Вона вирішила більше не бути брюнеткою.

Прихильники творчості Лани схвально оцінили зміни в її образі. Вони зазначили, що новий колір личить знаменитості і їм не терпиться побачити, що буде далі.

"Задоволений тим, що Лана Дель Рей ощасливила наш салон можливістю привести її до ладу. Це не кінцева мета, але ми рухаємося до неї дитячими кроками, щоб зберегти волосся якомога здоровішими. Не можу дочекатися культового блонда у відтінку шампанського, коли вона виведе старий темний колір. Справжня краса ", – поділився у соцмережі стиліст співачки.