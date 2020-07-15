Навіть найдорожчі та якісні парфуми не завжди можуть зберігати виразний запах протягом всього дня. А носити зі собою скляний флакон не завжди є можливість. Тому варто дізнатися про дієві поради, які допоможуть вам зберегти приємний аромат після використання парфумів надовго.

Якщо постійно підтримувати стійкість запаху новим використанням парфумів, то ви й не помітите, як потрібно буде знову йти в косметичний магазин за новими. Проте запах – це другий фактор, на який звертають увагу люди при знайомстві з вами. Рамблер розповів про хитрощі для стійкості парфумів. Як зробити парфуми більш стійкими Наносіть парфуми на тіло одразу після душу. Наступним етапом після теплого ранкового повинно стати нанесення улюбленого аромату на тіло, яке ще розпарене після гарячої води. Зокрема, слід зробити 1-2 натискання на дозатор парфумів, аби розповсюдити їх ще на вологу шкіру. Для підсилення ефект поновіть запах ще перед виходом з дому.

Наступним етапом після теплого ранкового повинно стати нанесення улюбленого аромату на тіло, яке ще розпарене після гарячої води. Зокрема, слід зробити 1-2 натискання на дозатор парфумів, аби розповсюдити їх ще на вологу шкіру. Для підсилення ефект поновіть запах ще перед виходом з дому. Використовуйте зволожувальний лосьйон. Важливо знати, що стійкість аромату на тілі залежить від рівня його зволоженості, а зі сухої шкіри парфуми швидко випаровуються. Найкраще користуватися зволожувальним лосьйоном для тіла із схожим запахом, як у ваших парфумів.

Як правильно наносити парфуми / Фото Unsplash Застосовуйте вазелін. Це лайфхак сформувався на прикладі Жан-Батиста Гренуя з фільму "Парфумер". І він справді дієвий. Потрібно наносити парфум на жирну шкіру, заздалегідь змащену вазеліном. Жирна база втримуватиме аромат довго.

Це лайфхак сформувався на прикладі Жан-Батиста Гренуя з фільму "Парфумер". І він справді дієвий. Потрібно наносити парфум на жирну шкіру, заздалегідь змащену вазеліном. Жирна база втримуватиме аромат довго. Не розтирайте парфум. Не можна розпилювати парфум близько до певної ділянки шкіри, а потім його розтирати пальцями. Наносіть ароматизований продукт на відстані 15-20 сантиметрів до шкіри.

Не можна розпилювати парфум близько до певної ділянки шкіри, а потім його розтирати пальцями. Наносіть ароматизований продукт на відстані 15-20 сантиметрів до шкіри. Вибирайте правильні ділянки. Рекомендовано розпилювати парфуми на ті місця тіла, де зосереджено найбільше кровоносних судин. Адже саме там температура тіла трішки вища, тому аромат збережеться довше. Серед таких ділянок: зап’ястя, шия, ліктьові згини, скроні, шкіра за вухами.

Куди варто наносити парфуми / Фото Pexels Наносіть парфуми на волосся. Головне, аби це було не у великій кількості, бо спирт, який міститься у складі парфумів, сприятиме сухості волосся. Проте саме вони чудово вбирають запах.

Головне, аби це було не у великій кількості, бо спирт, який міститься у складі парфумів, сприятиме сухості волосся. Проте саме вони чудово вбирають запах. Звертайте увагу на склад. Не лише техніка нанесення парфумів відіграє важливі роль для стійкості аромату, але й їхня композиція. До найбільш короткотривалих запахів відносять морські, квіткові та фруктові. Стійкими є шипрові, древесні, мускусні аромати.