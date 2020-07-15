Ідеальний запах протягом всього дня: як зробити парфуми більш стійкими
Навіть найдорожчі та якісні парфуми не завжди можуть зберігати виразний запах протягом всього дня. А носити зі собою скляний флакон не завжди є можливість. Тому варто дізнатися про дієві поради, які допоможуть вам зберегти приємний аромат після використання парфумів надовго.
Якщо постійно підтримувати стійкість запаху новим використанням парфумів, то ви й не помітите, як потрібно буде знову йти в косметичний магазин за новими. Проте запах – це другий фактор, на який звертають увагу люди при знайомстві з вами. Рамблер розповів про хитрощі для стійкості парфумів.
Як зробити парфуми більш стійкими
- Наносіть парфуми на тіло одразу після душу. Наступним етапом після теплого ранкового повинно стати нанесення улюбленого аромату на тіло, яке ще розпарене після гарячої води. Зокрема, слід зробити 1-2 натискання на дозатор парфумів, аби розповсюдити їх ще на вологу шкіру. Для підсилення ефект поновіть запах ще перед виходом з дому.
- Використовуйте зволожувальний лосьйон. Важливо знати, що стійкість аромату на тілі залежить від рівня його зволоженості, а зі сухої шкіри парфуми швидко випаровуються. Найкраще користуватися зволожувальним лосьйоном для тіла із схожим запахом, як у ваших парфумів.
Як правильно наносити парфуми / Фото Unsplash
- Застосовуйте вазелін. Це лайфхак сформувався на прикладі Жан-Батиста Гренуя з фільму "Парфумер". І він справді дієвий. Потрібно наносити парфум на жирну шкіру, заздалегідь змащену вазеліном. Жирна база втримуватиме аромат довго.
- Не розтирайте парфум. Не можна розпилювати парфум близько до певної ділянки шкіри, а потім його розтирати пальцями. Наносіть ароматизований продукт на відстані 15-20 сантиметрів до шкіри.
- Вибирайте правильні ділянки. Рекомендовано розпилювати парфуми на ті місця тіла, де зосереджено найбільше кровоносних судин. Адже саме там температура тіла трішки вища, тому аромат збережеться довше. Серед таких ділянок: зап’ястя, шия, ліктьові згини, скроні, шкіра за вухами.
Куди варто наносити парфуми / Фото Pexels
- Наносіть парфуми на волосся. Головне, аби це було не у великій кількості, бо спирт, який міститься у складі парфумів, сприятиме сухості волосся. Проте саме вони чудово вбирають запах.
- Звертайте увагу на склад. Не лише техніка нанесення парфумів відіграє важливі роль для стійкості аромату, але й їхня композиція. До найбільш короткотривалих запахів відносять морські, квіткові та фруктові. Стійкими є шипрові, древесні, мускусні аромати.