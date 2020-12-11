Інстаграм став однією із соцмереж, де можна знайти контент на будь-який смак. Заздалегідь готуючись до святкування Нового року, б’юті-блогери поділилися модними ідеями ефектного та ідеального димчатого макіяжу, яким можна вдало доповнити свій образ для особливої ночі.

Новорічний макіяж у багатьох асоціюється зі сміливими поглядами. Якщо ви втомилися від нейтрального мейк-апу на кожен день, то на честь святкування Нового року можете спробувати щось більш яскраве. Для цього скористайтеся відеоуроками ідеального smoky eyes від б’юті-блогерів, які зібрав 24 канал.

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Ідеї новорічного макіяжу

У святковому образі з яскравим smoky eyes важливо поєднати витриману зачіску та доречне вбрання, аби загальний вигляд не був надто зухвалим. Якщо ви віддаєте перевагу одягу, який не привертає особливої уваги, то ефектний димчатий макіяж стане ідеальним доповненням, щоб виглядати по-особливому красивою в новорічну ніч.

Додамо, що одним із б’юті-трендів 2021 буде гра з кольорами в макіяжі очей. Тому скористатися такою технікою для створення новорічного мейк-апу буде вдалим рішенням. Контрастні відтінки тіней будуть абсолютно доречними для новорічної ночі.