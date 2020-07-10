Ідеальний манікюр в домашніх умовах: поради для вдалого результату

Сучасна жінка повинна вміти самостійно виконувати різноманітні б’юті-процедури. Адже карантин довів, що похід у салон краси не завжди може бути доступним. Серед цих навичок також є манікюр. Його можна якісно зробити в домашніх умовах, якщо знати важливі поради.

Аби полегшити процес створення манікюру вдома, варто дізнатися про деякі поради. Новий канал поділився секретами ідеального манікюру. Варто знати: Як швидко відростити нігті в домашніх умовах Як зробити ідеальний манікюр в домашніх умовах Правильний вибір пилочки. Це основний інструмент для створення красивого манікюру. Власницям міцної нігтьової пластини слід обирати пилочку із пісочним або сапфіровим напиленням. Дрібнозернисту пилку із напівкруглими кінцями застосовуйте для формування тонких і ламких нігтів.

Це основний інструмент для створення красивого манікюру. Власницям міцної нігтьової пластини слід обирати пилочку із пісочним або сапфіровим напиленням. Дрібнозернисту пилку із напівкруглими кінцями застосовуйте для формування тонких і ламких нігтів. Не підпилюйте нігті, коли вони вологі. Таким чином ви сприятимете їхньому розшаруванню. Створюйте форму нігтів лише тоді, коли вони повністю сухі, і рухайтеся в одному напрямку: від кінчика нігтьової пластини до її лунки.

Ідеальний манікюр своїми руками / Фото Unsplash Обирайте вдалу форму нігтя. Покладайтеся не тільки на власні вподобання. Важливо, чи буде та або інша форма нігтів личити вашій руці. Наприклад, на широкій долоні гарно виглядають нігті середньої довжини і квадратної форми. Універсальністю вважають класичні овальні нігті.

Покладайтеся не тільки на власні вподобання. Важливо, чи буде та або інша форма нігтів личити вашій руці. Наприклад, на широкій долоні гарно виглядають нігті середньої довжини і квадратної форми. Універсальністю вважають класичні овальні нігті. Перед манікюром робіть процедуру, яка допоможе зміцнити нігті. Використовуйте морську сіль. Вам знадобиться ємність із теплою водою та 2-3 столовими ложками морської солі. Опустіть руки в рідину на 10-15 хвилин. Для підсилення ефекту і пом’якшення шкіри рук додайте кілька крапель оливкової олії.

Використовуйте морську сіль. Вам знадобиться ємність із теплою водою та 2-3 столовими ложками морської солі. Опустіть руки в рідину на 10-15 хвилин. Для підсилення ефекту і пом’якшення шкіри рук додайте кілька крапель оливкової олії. Позбудьтеся кутикули без використання ножиць. Нанесіть на кутикулу спеціальну олію і через 5 хвилин обережно видаліть залишки апельсиновою паличкою. Такий метод вважають європейським.

Нанесіть на кутикулу спеціальну олію і через 5 хвилин обережно видаліть залишки апельсиновою паличкою. Такий метод вважають європейським. Використовуйте базове покриття. Лак не впливатиме негативно на ваші нігті, якщо під ним буде шар спеціальної основи. Також цей крок потрібен для того, аби вирівняти нігтьову пластину та уникнути проявлення іншого кольору лаку на нігті.

Особливості створення манікюру вдома / Фото Unsplash Вибір лаку. Перламутрові лаки та покриття у світлих відтінках наносіть тоді, якщо хочете візуально додати довжини коротким нігтям. Проте, маючи нігтьову пластину із певними дефектами, не фарбуйте її такими лаками.

Перламутрові лаки та покриття у світлих відтінках наносіть тоді, якщо хочете візуально додати довжини коротким нігтям. Проте, маючи нігтьову пластину із певними дефектами, не фарбуйте її такими лаками. Звузити широкі нігті допоможе простий лайфхак. Просто залиште по боках краї нігтів безбарвними, покрийте кольоровим лаком лише середину.

покрийте кольоровим лаком лише середину. Якщо прагнете кращої стійкості лаку на нігтях, то робіть манікюр тоді, коли зігрієте руки і вони будуть теплими.

і вони будуть теплими. Колір лаку для манікюру обирайте відповідно до трендів. Адже щоразу з’являються оригінальні ідеї, як можна прикрасити свої руки нейл-артом.