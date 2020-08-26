Аби отримати недбалий, але водночас привабливий ефект укладки француженок, необхідно правильно доглядати за волоссям. Коли воно матиме здоровий та блискучий вигляд, лише тоді у вас вийдуть бажані французькі локони. Такий ідеальний догляд включає 4 основних правила.

Стиліст Адам Рід виділив 4 головні кроки, щоб волосся мало доглянутий вигляд, але зберегло природну недбалість, пише Vogue. Адже саме французькі красуні можуть похизуватися такою укладкою. Цікаво дізнатися: Чому немає ефекту від маски для волосся: 5 помилок, які ви ймовірно робите Правила ідеального догляду за волоссям Важлива текстура волосся. Саме вона слугує основою укладки. Щоб волосся було завжди підготованим, користуйтеся спеціальною олійкою для живлення.

Саме вона слугує основою укладки. Щоб волосся було завжди підготованим, користуйтеся спеціальною олійкою для живлення. Після текстури – структура. Вам також необхідно додавати волоссю об`єм, застосовуючи спрей із відповідними властивостями. А для того, щоб захистити вашу шевелюру від шкідливого впливу приладів для вкладання, завжди заздалегідь наносіть термозахист. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Betty Autier (@bettyautier) 17 Січ 2019 р. о 11:40 PST У догляді за волоссям важливе його сушіння. Користуйтеся феном із великою круглою насадкою. Саме з її допомогою можна сформувати потрібну структурність основної маси волосся. Hair-стиліст Адам Рід опісля цього кроку нерівномірно накручує волосся спеціальним інструментом для легкого ефекту недбалості.

Користуйтеся феном із великою круглою насадкою. Саме з її допомогою можна сформувати потрібну структурність основної маси волосся. Hair-стиліст Адам Рід опісля цього кроку нерівномірно накручує волосся спеціальним інструментом для легкого ефекту недбалості. Правильно розчісуйте волосся. Після створення легких локонів розчешіть їх щіткою із широкими зубцями. Завершуйте укладку використанням текстуруючого спрею з мінералами солі для збереження зачіски у стилі пляжних хвиль.