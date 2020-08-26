Ідеальний догляд за волоссям: 4 правила, яких дотримуються француженки
Аби отримати недбалий, але водночас привабливий ефект укладки француженок, необхідно правильно доглядати за волоссям. Коли воно матиме здоровий та блискучий вигляд, лише тоді у вас вийдуть бажані французькі локони. Такий ідеальний догляд включає 4 основних правила.
Стиліст Адам Рід виділив 4 головні кроки, щоб волосся мало доглянутий вигляд, але зберегло природну недбалість, пише Vogue. Адже саме французькі красуні можуть похизуватися такою укладкою.
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Правила ідеального догляду за волоссям
- Важлива текстура волосся. Саме вона слугує основою укладки. Щоб волосся було завжди підготованим, користуйтеся спеціальною олійкою для живлення.
- Після текстури – структура. Вам також необхідно додавати волоссю об`єм, застосовуючи спрей із відповідними властивостями. А для того, щоб захистити вашу шевелюру від шкідливого впливу приладів для вкладання, завжди заздалегідь наносіть термозахист.
- У догляді за волоссям важливе його сушіння. Користуйтеся феном із великою круглою насадкою. Саме з її допомогою можна сформувати потрібну структурність основної маси волосся. Hair-стиліст Адам Рід опісля цього кроку нерівномірно накручує волосся спеціальним інструментом для легкого ефекту недбалості.
- Правильно розчісуйте волосся. Після створення легких локонів розчешіть їх щіткою із широкими зубцями. Завершуйте укладку використанням текстуруючого спрею з мінералами солі для збереження зачіски у стилі пляжних хвиль.
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