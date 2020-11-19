Б’юті-тренди 90-х надовго запам’яталися усім. Найкраще їх відтворювали на героях у фільмах та серіалах. Деякі модні види культових укладок минулого століття можна відтворити на своєму волоссі навіть сьогодні, аби мати стильний вигляд та відчути настрій минулої епохи.

Щоб створити укладку з культових фільмів і серіалів 90-х, вам знадобиться багато лаку для фіксації волосся та брашинг. Glamour підібрав кілька варіантів аутентичних зачісок з кінострічок минулого.

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Культові укладки героїнь з фільмів і серіалів 90-х

Голлівудські розкішні локони

Об’ємні та пишні локони були фірмової укладкою жінок у 90-х. Деякі навіть робили хімічне накручування волосся. Аби повторити таку зачіску в наші дні, якщо у вас хвилясте волосся, варто спробувати ковошинг – миття голови очищувальними кондиціонерами замість шампунів з сульфатами. Після цього зачекайте, допоки волосся висохне природним чином, а потім нанесіть на волосся зволожувальний засіб, аби кучері не мали неестетичного пухнастого вигляду. Пряме волосся можна накрутити за допомогою круглої щітки і фену, а стайлер невеликого розміру використайте, якщо хочете отримати дрібні кучері.

Об’ємне начісування волосся та дрібні кучері природного вигляду