Східні жінки асоціюються із загадковістю та стриманістю, а також з ідеальною зовнішністю, розкішною темною шевелюрою, ніжною шкірою і міцними нігтями. В арабок є кілька б’юті-таємниць, які допомагають їм зберігати красу.