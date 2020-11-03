Ідеальна шкіра, виразний погляд та соковиті губи: таємниці краси арабок
Східні жінки асоціюються із загадковістю та стриманістю, а також з ідеальною зовнішністю, розкішною темною шевелюрою, ніжною шкірою і міцними нігтями. В арабок є кілька б’юті-таємниць, які допомагають їм зберігати красу.
Краса по-арабськи починається зі хни, а закінчується воском, пише Cosmopolitan. Порадами для догляду від східних красунь можуть також скористатися слов’янки.
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Таємниці краси східних жінок
- Арганова олія. Арабські жінки користувалися цим секретним інгредієнтом для краси ще з давніх часів. Він зберіг актуальність й сьогодні. Красуні використовують арганову олію у чистому вигляді без косметичних добавок у рутині догляду за волоссям, обличчям і тілом. Втираючи олію в шкіру, вона даруватиме ефект гладкості та пружності, а також приємний пряний аромат.
- Екстракт амли. Її ще називають індійським аґрусом. Рослину здавна використовували східні жінки для волосся. Засіб представлений у формі порошку або олії. Його наносять як маску, бо амла має корисний вплив на шкіру голови. Зокрема, її додають в шампунь чи бальзам для посилення ефекту.
- Рожева вода. Арабки користуються нею замість тоніка для обличчя та міцелярної води. Рідина володіє заспокоюючими властивостями, прибирає почервоніння та допомагає позбутися від запалення. Аби рожева вода освіжувала шкіру, жінки тримають її в холодильнику.
- Куркума. Коли в Індії та Пакистані було прийнято робити маски з куркуми під час підготовки нареченої до весілля. Тепер порошок можна легко придбати в кожній країні. Для маски вам знадобиться 2 столові ложки муки, трішки куркуми, 2 столові ложки рожевої води і така сама кількість молока. Суміш з інгредієнтів потрібно наносити на обличчя на 15-20 хвилин і змивати теплою водою.
- Хна. Продукт використовують як природну альтернативу шкідливим фарбникам. Вона не шкодить шкірі, тому можна сміливо фарбувати брови хною.
- Лимон. Лимонну кислоту вважають природним освітлювачем для шкіри. Якщо більшість жінок мріє про привабливу засмагу, то східні дівчата намагаються висвітлити шкіру, протираючи її лимонним соком. Якщо сік лимона може викликати алергічну реакцію, то його шкура, яка слугує натуральним скрабом, якщо нею протерти шкіру обличчя, є більш безпечною. Проте, аби застерегти себе, перед процедурою варто проконсультуватися з косметологом.
- Олія насіння гірчиці. Продукт арабські дівчата втирають у шкіру голови, що волосся росло швидше та мало блискучий вигляд.
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- Натуральний віск Halawa. Засіб популярний у східних країнах. Він складається із поєднання кількох натуральних олій, парафіну і бджолиного воску, а має запах сандалового дерева. Віск Halawa універсальний: його втирають в ноги та навіть використовують замість дезодоранту.
- Хамам. Східна культура славиться "турецькими лазнями". Медики вважають, що таким чином ви приносите користь здоров’ю, бо під час процедури відкриваються пори, через які виходить увесь бруд, і шкіра стає ідеальною. Арабки беруть зі собою в лазню скраб, щоб виконати догляд за тілом проти целюліту.
- Натуральна парфумерія. Східні жінки користуються парфумами, основою яких є ефірні олії. Тоді аромат яскраво виражений із пряними нотками. Вони полюбляють запахи жасмину, мускусу, ванілі, троянди, сандалового дерева. Арабська парфумерія відома тим, що базується на оліях без використання спирту.
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