Ідеальна шкіра обличчя в домашніх умовах: як цього досягти
Підтримувати хороший стан шкіри важко. Особливо, коли надворі літо, сонячні промені сприяють її старінню, повітря пересушує, а зовнішні чинники закупорюють пори. Аби захистити шкіру обличчя та зробити її ідеальною, дотримуйтеся кількох дієвих порад.
Правильний догляд за шкірою обличчя – це та звичка, яку повинна виробити кожна жінка. Існують поради та лайфхаки, які допоможуть вам у цьому. Ютуб-канал Салон краси зібрав рекомендації, які будуть корисними для шкіри обличчя.
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Як досягти ідеальної шкіри обличчя в домашніх умовах
- Змивайте макіяж та інші забруднення зі шкіри обличчя. Для цього використовуйте спеціальну міцелярну воду, пінку чи лосьйон для вмивання. Якщо раптом вони у вас закінчилися, то інколи можна замінити ці продукти гелем для інтимної гігієни, бо він теж призначений для ніжної шкіри.
- Після вмивання витирайте обличчя паперовими рушничками чи серветками або виділіть кілька рушників із м’якого матеріалу, які чергуватимете і пратимете після кожного використання.
- Спіть на синтетичній постільній білизні. Якщо не можете попрощатися із наволочкою, виготовленою із натуральних матеріалів, то віддавайте її в хімчистку мінімум раз в місяць. Бо саме ця річ є накопичувачем бактерій, які потім переміщуються на шкіру обличчя. Таким чином навіть можна заразитися підшкірним кліщем, від якого важко позбутися. Також не спіть на животі та головою вниз у подушку, аби на ранок не мати ефекту пом’ятого обличчя та шкірних заломів.
Правильний сон впливає на красу шкіри / Фото Pexels
- Зранку вмивайтеся кубиком льоду. Він активізує роботу кровоносних судин та стимулює кровообіг, тому шкіра обличчя виглядатиме свіжою та здоровою.
- Зберігайте зволожувальний крем в холодильнику. Щоранку наносіть його на обличчя, поплескуючи подушечками пальців.
- Наносіть бальзам для губ заздалегідь. Можна скористатися ним перед сном. Покрийте губи товстим шаром бальзаму і лягайте спати. Вони вбиратимуть живильні речовини протягом ночі і зранку одразу будуть готовими до нанесення губної помади.
- Брудні пензлі для макіяжу можуть бути причиною появи прищів та різного виду висипань. Тому не забувайте регулярно їх чистити мінімум 1 раз в тиждень.
- Вмивайтеся водою кімнатної температури.
Як потрібно правильно доглядати за шкірою обличчя / Фото Pexels
- Пийте з ранку теплу воду з лимоном. Такий напій ефективно очищує організм, виводячи усі токсини, які провокують недоліки на шкірі.
- Проблемну шкіру можна лікувати морським тоніком. Для приготування цієї суміші розчиніть 3 чайних ложки морської солі в теплій воді. Протирайте рідиною обличчя після кожного вмивання. Аби зробити процес зручнішим, налийте морський тонік в ємність з дозатором і розпилюйте його на обличчя. Саме морська сіль слугує антисептиком для шкіри, вирівнює її тон та бореться із висипом. До саморобного тоніку можна додати кілька крапель ефірної олії ромашки чи лаванди.