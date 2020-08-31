Влітку волосся піддається шкідливому впливу сонячних променів, хлорованої води у басейнах та сухому повітрю. Тому осінь є ідеальним часом для відновлення стану вашої шевелюри. Ви можете спробувати трендову стрижку, аби позбутися посічених кінців, чи змінити колір волосся, щоб воно мало привабливіший вигляд. Також модні осінні зачіски допоможуть приховати недоліки ваших локонів.

Вигоріле на сонці, волосся врятує зміна кольору, а ламке – вдала стрижка. Проте можна поєднати красу та корисність. Elle назвав головні hair-тренди осені 2020.

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Як постригтися, пофарбуватися та яку зачіску зробити восени 2020

Модним рішенням для осіннього сезону 2020 буде фарбування у такі кольори, як червоний оксамит, медовий "блонд", пряна карамель, карамельний мокко та вогнева мідь. Якщо вам потрібно позбутися вигорілого відтінку волосся, але зберегти натуральний ефект, то спробуйте білявий або твіді балаяж чи відтінок чаю з молоком. Якщо ви готові на радикальніші експерименти – nordic white на піку популярності. Щодо зачісок та стрижок, то трендовими будуть нижченаведені приклади.

Ретро Glam: легкі S-подібні хвилі

Закручена булочка із волосся, для блиску якої можна скористатися спеціальною олією

Затуплене боб-каре різної довжини

Гучне повернення в моду гофрування волосся: ефект зім’ятих дрібних локонів

Низький елегантний хвіст, закріплений пасмом власного волосся

Гігантський об`єм та нашаровування текстур