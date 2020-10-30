Тіні можна наносити на повіки за допомогою різноманітних технік. Проте важливо, аби колір пігменту був трендовим. У 90-х та на початку нульових класикою вважали макіяж очей у блакитних відтінках. Ця тенденція ніколи повністю не зникала з модних показів чи зйомок фільму, але нещодавно візажисти вдихнули в неї нове життя.

Б’юті-видання називають блакитні тіні новим трендом, який захоплює соцмережі, повідомляє Wonderzine. Адже вже багато зірок та блогерів спробували макіяж очей у модних відтінках.

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Чому блакитні тіні знову в моді

Блакитні тіні пройшли довгий шлях, аби знову опинитися на вершині популярності. Адже яскраві косметичні продукти для повік почали з’являтися на ринку краси ще в 50-х роках, але ними користувалися лише найсміливіші. Трендовими вони стали у 1959, коли був випуск першої ляльки Барбі з виразним макіяжем. Тоді у продаж вийшли перші палетки з різнокольоровими тінями, зокрема з блакитними, від відомих б’юті-компаній.

Відтоді попит на блакитні тіні почав зростати. У 60-х та 80-х роках макіяж очей у згаданих відтінках був настільки поширеним, що втратив свою особливість. У моду він повернувся в кінці 90-х та на початку нульових. А згодом блакитні тіні, як і різноманітні стрази, почали вважати чимось надмірним у макіяжі, що перенавантажує зовнішній вигляд і є ознакою чогось "низькосортного".

Проте бачимо, що у новому десятилітті блакитні тіні є одним із модних б’юті-трендів. Паті Дуброфф, візажист Chanel, каже: "Це вічний колір". Тенденція на блакитний макіяж очей успішно пережила інші, тому й в наступних десятиліттях вона залишатиметься популярною.

У наш час найбільш трендовими є пастельні тіні, отже варто звернути увагу на приглушений блакитний відтінок, який можна використовувати у буденному макіяжі. Продукт потрібно наносити на рухому повіку, не заходячи надто високо на ділянку під бровами.

Блакитні тіні найбільш переможно виглядають, коли на обличчі більше немає декоративної косметики, навіть туші для вій. Для більш вечірнього варіанту зверніть увагу на поєднання в макіяжі різних відтінків блакитного кольору, додаючи шимер, темну чорну чи синю підводку для контрасту, туш.