Інколи представники б’юті-індустрії роблять маркетингові ходи та рекомендують те, що є для вас необхідним. Наприклад, якщо ви прийдете фарбуватися в салон краси, то вам можуть запропонувати процедуру по відновленню волосся, навіть якщо вона вам ще не потрібна. Тому слід відрізняти корисні поради від міфів про красу.

Cosmopolitan розповів про 5 б’юті-порад, які можна ігнорувати. Вони не завдають вашому зовнішньому вигляду особливої шкоди, але й не є корисними.

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Міфи про волосся

Волосся потрібно часто освітлювати. Якщо ви пофарбувалися в білявку та регулярно відвідуєте колориста, аби замалювати відрослі корені, то не означає, що щоразу необхідно заново освітлювати всю довжину волосся. Якщо майстер кваліфікований, то він просто змішає для коренів більш темний відтінок і "розтягне" його на пасма.

Якщо ви пофарбувалися в білявку та регулярно відвідуєте колориста, аби замалювати відрослі корені, то не означає, що щоразу необхідно заново освітлювати всю довжину волосся. Якщо майстер кваліфікований, то він просто змішає для коренів більш темний відтінок і "розтягне" його на пасма. Щоразу перед фарбуванням робити відновлювальні процедури. Не завжди, коли колористи рекомендують вам відновити волосся за допомогою спеціальних процедур, це насправді потрібно, якщо ви самі не бачите необхідності. Якісні фарби для волосся володіють відновлювальними та живильними властивостями, тому додаткові маніпуляції не варто робити, якщо ви правильно доглядаєте за своєю шевелюрою самостійно.



Якій інформації про волосся не слід вірити / Фото Pexels