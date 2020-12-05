Головні тренди в макіяжі та зачісках зими 2020-2021, які варто спробувати кожній
На місце модного нюдового макіяжу та розкішного об’єму волосся приходять нові б’юті-тренди. Серед них яскраві акценти в мейк-апі очей, укладка гладеньких локонів назад та багато іншого, що раніше здавалося чи не кожній красуні надто екстравагантним. Завдяки тенденціям в індустрії краси зими 2020-2021 можна спробувати б’юті-експерименти, на які ви раніше не наважувалися.
В новому зимовому сезоні hair-стилісти та візажисти рекомендують поповнити свій косметичний арсенал яскравими тінями для повік та помадами для губ, а також засобами для фіксації волосся, повідомляє Harper's Bazaar.
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Б’юті-тренди зими 2020-2021
Наносіть яскраві тіні та ретельно розтушовуйте, створюючи акцент на макіяжі очей
Для короткого та довгого: укладка волосся назад
Монохромний макіяж в нейтральних відтінках: попелясто-рожевому, персиковому чи бежевому
Поєднання сріблястих тіней на повіках з теплими відтінками в макіяжі
Ultra blue: насичений блакитний для повік та губ
Розкішна мокра укладка, яка доповнює вечірній образ
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