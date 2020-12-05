На місце модного нюдового макіяжу та розкішного об’єму волосся приходять нові б’юті-тренди. Серед них яскраві акценти в мейк-апі очей, укладка гладеньких локонів назад та багато іншого, що раніше здавалося чи не кожній красуні надто екстравагантним. Завдяки тенденціям в індустрії краси зими 2020-2021 можна спробувати б’юті-експерименти, на які ви раніше не наважувалися.