Головні помилки жінок з волоссям: розповів hair-стиліст Вікторії Бекхем
Jason Collier – зірковий hair-стиліст, який працює із волоссям Вікторії Бекхем, Єви Лонгорії та інших знаменитостей. Він розповів, які щоденні поширені б’юті-помилки жінок негативно впливають на стан їхньої шевелюри. Згодом через це їхня укладка виглядає неохайно.
Щодня hair-стиліст Вікторії Бекхем працює із різними типами волосся жінок. Але він визначив, яких спільних помилок допускається кожна з них, пише Cosmopolitan.
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Головні жіночі помилки з волоссям
- Зловживання засобами для стайлінгу. Джейсон пояснює: "Коли дівчина не вміє робити укладку або просто не знає, як справитися з неслухняним волоссям, вона покладається на засоби для стайлінгу і часто використовує більше, ніж потрібно. Такими чином ви перевантажуєте пасма, тому вони можуть виглядати брудними і неохайними. Краще просто зібрати волосся в хвіст, якщо щось пішло не так, а не поливати їх лаком".
- Використання засобу, який не підходить вашому волоссю. Перед придбанням продукту, який допоможе вам створити омріяну укладку, чи просто для догляду за волоссям, детально вивчіть його склад та прочитайте відгуки в мережі. Важливо, аби засіб зміг виконати всі функції, необхідні вашому типу волосся.
- Відтермінування стрижки. Коли кінці волосся посічені та недоглянуті, то вам не вдасться зробити стильну і красиву укладку. Тому довжину волосся потрібно регулярно вкорочувати.
- Неправильне використання термоприладів для волосся. "Якщо неправильно тримати фен під час висушування волосся, то можна зробити волосини жорсткими і тьмяними. Важливо напрямляти потім повітря зверху донизу, а не навпаки. Висновок простий: перед тим, як увімкнути гаджет, витратьте 5 хвилин, аби подивитися на ютубі відео з інструкцією до нього.
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