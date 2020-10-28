Jason Collier – зірковий hair-стиліст, який працює із волоссям Вікторії Бекхем, Єви Лонгорії та інших знаменитостей. Він розповів, які щоденні поширені б’юті-помилки жінок негативно впливають на стан їхньої шевелюри. Згодом через це їхня укладка виглядає неохайно.