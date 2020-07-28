Ще на початку 2020 року стрижці "піксі" прогнозували популярність серед красунь з усього світу. Тому експерти одноголосно називають її наймоднішою стрижкою року. Проте навіть з такою зачіскою можна експериментувати.

Піксі-стрижка є не лише стильною та трендовою. Вона також буде ідеальним варіантом, якщо ви наважилися позбутися ламкого волосся із посіченими кінцями. 24 канал зібрав декілька модних варіацій стрижки.

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Трендова стрижка піксі у 2020

Мода 2020 наполягає на тому, щоб жінки позбулися якомога більшої кількості всього зайвого. Волосся ця тенденція також стосується. Стрижка це завжди момент вагання у житті жінки. Тому вам варто дізнатися, що піксі найкраще буде личити дівчатам із трикутною формою обличчя. Тоді вона вдало підкреслить витончені риси обличчя, а тим, у кого вони і так виразні краще спробувати іншу зачісу.

Ідеї для стрижки піксі / Фото Instagram

Варто додати, що вперше стрижка піксі стала популярною після прем'єри фільму "Римські канікули", у якому Одрі Хепберн кардинально змінила свій імідж з її допомогою. Зачіска знову стала популярною у 2020. Аби її доповнити, також можна пофарбуватися в інший колір або зробити чубчик у різних формах.