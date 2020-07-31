Кетрін Зета-Джонс є британською акторкою, яка знімається в Голлівуді. Зірка вже мала власний бренд Casa Zeta-Jones, а тепер доповнила його асортимент новою лінійкою декоративної косметики.

У свої 50 Кетрін Зета-Джонс є володаркою премії Оскар, BAFTA і двох Премій Гільдії кіноакторів. Також акторка активно розвиває свій бренд Casa Zeta-Jones. Про його останнє оновлення декоративною косметикою Кетрін повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, де у неї понад 3, 5 мільйони підписників.

Читайте також: Так робити не потрібно: поширені помилки у щоденному макіяжі та як їх уникнути

Виготовляти лінійку косметики для бренду Кетрін допомагав британський виробник KF Beauty, який також працює з такими популярними марками, як WUNDER2 і WUNDERBROW. Засоби для макіяжу є базовими. Поки що це туш та 2 відтінки підводки для повік.

У соцмережах засновниця бренду Casa Zeta-Jones розповіла, що витратила багато часу на пошуки найкращих cruelty-free продуктів. Вона хотіла, щоб косметику дозволяла відчувати впевненість тим, хто нею користуватиметься. Кетрін додала, що вважає своєю місією створити всесвіт продуктів, які даруватимуть відчуття "вишуканості, яка дивує, без зусиль". Таким способом зірка натякнула, що її б’юті-лінійка поповнюватиметься новою косметикою.

На офіційному сайті бренду Casa Zeta-Jones вказано вартість косметики у доларах: туш – 24, олівець-підводка – 18, а комплект, який складається з туші та підводки – 35.