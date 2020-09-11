Глибоко очистити шкіру обличчя можна навіть в домашніх умовах. Детокс є корисним, якщо ви хочете мати гладку та пружну шкіру без недоліків. Власноруч приготовані, детокс-маски зможуть вам у цьому допомогти.

Головною метою детокс-процедур є виведення токсинів та продуктів життєдіяльності клітин, які знаходяться в глибині дерми, повідомляє Новий канал. Аби уникнути зморшків, в’ялої та тьмяної шкіри, темних кіл під очима і набряків через токсичні речовини, можна провести детоксикацію вдома.

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Рецепти домашніх детокс-масок

Апельсинова маска

Змішайте разом такі інгредієнти: 3 дольки апельсину без шкірки, 1 столову ложку домашнього сиру та 2 чайні ложки меду. Отриману суміш нанесіть на обличчя та тримайте не більше 10-15 хвилин, бо фруктова кислота може викликати опіки.

Попередньо перевірте наявність алергічної реакції на кожен із компонентів: нанесіть трішки продукту на невеличку ділянку шкіри та почекайте, якщо не буде почервоніння та роздратування – алергії нема.

Маска на основі активованого вугілля

У посудині перемішайте 1 столову ложку подрібненого активованого вугілля, 1 чайну ложку лимонного соку, 1 чайну ложку натурального йогурту. Завдяки властивості активованого вугілля глибоко очищувати пори ваша шкіра зможе вільно "дихати". Маску необіхно наносити на шкіру тонким шаром, а через 20 хвилин змити теплою водою.

Кисломолочна маска для сухої шкіри

Поєднайте в одній ємності 2 чайні ложки жирного домашнього сиру, 2 чайні ложки кефіру та 2 чайні ложки меду. Суміш на обличчі слід тримати 15 хвилин. Потім видаліть залишки продуктів теплою водою. Ефект буде помітним після першого застосування: шкіра стане гладкою та сяючою.

Косметологи рекомендують обов’язково проводити глибоке детокс-очищення двічі на рік: восени та навесні. Ви досягнете кращого результату, якщо поєднуватимете косметичні процедури із правильним харчуванням та заняттями спортом.