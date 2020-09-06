Френч та логоманія: модні тенденції в осінньому манікюрі 2020
Неонові відтінки та глянцеве покриття на нігтях втрачає свою актуальність в осінньому сезоні 2020. Проте у моду приходять також оригінальні пастельні, матові та графічні нейл-тенденції. Перевагою трендових осінніх манікюрів є те, що їх можна відтворити навіть самостійно в домашніх умовах.
Манікюр повинен бути трендовим, аби подобатися вам та привертати увагу оточуючих. Cosmopolitan переглянув записи модних показів 2020, проаналізував інстаграм-публікації б’юті-блогерів та виділив 5 головних трендів нейл-арту для осені.
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Модний осінній манікюр
Матове покриття нігтів у червоних, чорних, синіх та шоколадних відтінках
Нова класика в манікюрі: чорний на мигдалевидній формі нігтів
Геометричний різнокольоровий нейл-арт
Дозвольте собі експериментувати: нетиповий акуратний френч
У тренді логотипи відомих модних будинків на нігтях
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