Неонові відтінки та глянцеве покриття на нігтях втрачає свою актуальність в осінньому сезоні 2020. Проте у моду приходять також оригінальні пастельні, матові та графічні нейл-тенденції. Перевагою трендових осінніх манікюрів є те, що їх можна відтворити навіть самостійно в домашніх умовах.