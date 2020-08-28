Французькі таємниці краси: як завжди бути впевненою та привабливою
З-поміж усіх жінок француженки вирізняються своєю впевненістю у собі та вмінням насолоджуватися життям. Завдяки своїй витонченості та харизмі вони можуть виглядати привабливими навіть без макіяжу та укладки. Проте існує кілька таємниць, які їм у цьому допомагаю.
Франція – країна кохання, круасанів та червоної помади. А француженки володіють особливими знаннями про красу та молодість, пише Cosmopolitan.
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Таємниці привабливості француженок
- Максимально природний вигляд. Француженки не роблять сильний контуринг обличчя та не вдягаються надто відверто. У своєму образі вони роблять ставки на легку невимушеність: укладка, розвіяна вітром, зручне вбрання, натуральний макіяж із використанням прозорого блиску та світлих рум’ян.
- Акцент на червоній помаді. За допомогою цього косметичного продукту, який є в сумочці майже кожної француженки, вони з легкістю перетворюють буденний образ на стильний вечірній.
- Француженки без французького манікюру. Вони віддають перевагу нюдовому або прозорому покриттю на нігтях і короткій довжині. Щодо педикюру діє ідентичне правило.
- Консервативний макіяж. Француженки використовують мінімум косметики. Зазвичай вони вирівнюють тон шкіри за допомогою легкої тональної основи, фіксують його прозорою пудрою, використовують туш для вій та олівець для брів.
- Доглядова косметика важливіша за декоративну. Француженки дбають про свою шкіру та не економлять на засобах для догляду за нею. Зокрема, вони роблять масаж для обличчя, антивікові процедури, пілінги, чистки та живильні маски.
- Відмова від дієт. Француженки їдять все, але маленькими порціями. Саме це і є таємницею їхньої стрункої фігури.
- Жодного хірургічного втручання. Жінки із Франції славляться впевненістю в собі, тому пластика їм не потрібна. Вони навчилися любити себе такими, як є, і пишаються своєю індивідуальністю.
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