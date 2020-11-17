Перехід між сезони супроводжується авітамінозом у людей. Внаслідок цього волосся росте повільно. Експерти переконують, що фолієва кислота може стимулювати ріст волосся. Тому варто більше дізнатися про її властивості та способи застосування.

Фолієва кислота – це синтетична форма вітаміну B9, пише Byrdie. Сертифікований трихолог та засновник Advanced Trichology Вільям Гауніца і дерматолог Джошуа Цайхнер поділилися інформацією про фолієву кислоту та її допомогу в стимулюванні росту волосся.

Також цікаво знати: Вони будуть всюди: 5 модних стрижок для зими 2021

Як фолієва кислота впливає на ріст волосся

Фолієвою кислотою називають водорозчинну добавку вітаміну B. Серед її властивостей виділяють стимулювання росту волосся, запобігання передчасній появі сивини, а також вона сприяє об’єму і блиску шевелюри. Якщо у вашому організмі недостатньо вітамінів групи B, то ви згодом почнете помічати втому без вагомої на те причини, головний біль, зміна текстури та пігментація волосся і нігтів. Фолієва кислота допомагає позбутися цих проблем.

Фолієву кислоту – синтетичну версію фолата, який є вітаміном групи B, можна знайти в добавках і полівітамінах, а також вона зустрічається в природі в деяких продуктах харчування: броколі, темних листових овочах, бобових та яйцях. Ця речовина сприяє виробленню еритроцитів,

– розповідає Вільям Гауніца.

Оскільки фолієва кислота допомагає у створенні еритроцитів, які необхідні для передачі поживних речовин по всьому тілу, а також для надходження кисню та мінералів навіть до волосся, тому щодня необхідно її вживати 400 мікрограм.

Також трихолог Гауніц додає, що надлишок фолієвої кислоти в організмі може спричинити небажані ефекти. Результат від прийому вищеописаної речовини ви дуже швидко помітити за станом свого волосся.



Які вітаміни приймати для росту волосся

Користь фолієвої кислоти для волосся

Генерує нові клітини, які стимулюють активний ріст волосся.

Допомагає виробленню еритроцитів, які запобігають передчасному посивінню.

Достатньої кількості фолієвої кислоти в організмі вистарчає, щоб повноцінно живити волосся необхідними вітамінами, тому воно не випадатиме.

"Дефіцит фолієвої кислоти може бути пов’язаний із пошкодженням і випадінням волосся", – пояснює Джошуа Цайхнер. Корисна речовина відповідає за вироблення нових клітин і росту волосся на ділянках, які зазнали пошкодження, тому ваші локони стануть густішими.

Завдяки згаданій кислоті волосся зберігається в здоровому стані, коли йому властивий природний блиск.



Де міститься фолієва кислота / Фото Unsplash

Як користуватися фолієвою кислотою для росту волосся

Щодня приймати добову норму фолієвої кислоти. Її можна знайти у вигляді капсул.

Важливо їсти продукти, які містять багато водорозчинної добавки вітаміну B: зелені листові овочі (наприклад, шпинат), квасолю, горох та броколі.

Мінімізуйте стрес у своєму житті. Адже він не лише послаблює імунну систему, а й провокує випадіння волосся. Високий рівень стресу позбавляє вас необхідної кількості поживних речовин в організмі, включаючи фолієву кислоту.

Дізнайтеся таємницю ідеального волосся Вікторії Бекхем за посиланням.