Фолієва кислота для стимулювання росту волосся: що це таке та як використовувати
Перехід між сезони супроводжується авітамінозом у людей. Внаслідок цього волосся росте повільно. Експерти переконують, що фолієва кислота може стимулювати ріст волосся. Тому варто більше дізнатися про її властивості та способи застосування.
Фолієва кислота – це синтетична форма вітаміну B9, пише Byrdie. Сертифікований трихолог та засновник Advanced Trichology Вільям Гауніца і дерматолог Джошуа Цайхнер поділилися інформацією про фолієву кислоту та її допомогу в стимулюванні росту волосся.
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Як фолієва кислота впливає на ріст волосся
Фолієвою кислотою називають водорозчинну добавку вітаміну B. Серед її властивостей виділяють стимулювання росту волосся, запобігання передчасній появі сивини, а також вона сприяє об’єму і блиску шевелюри. Якщо у вашому організмі недостатньо вітамінів групи B, то ви згодом почнете помічати втому без вагомої на те причини, головний біль, зміна текстури та пігментація волосся і нігтів. Фолієва кислота допомагає позбутися цих проблем.
Фолієву кислоту – синтетичну версію фолата, який є вітаміном групи B, можна знайти в добавках і полівітамінах, а також вона зустрічається в природі в деяких продуктах харчування: броколі, темних листових овочах, бобових та яйцях. Ця речовина сприяє виробленню еритроцитів,
– розповідає Вільям Гауніца.
Оскільки фолієва кислота допомагає у створенні еритроцитів, які необхідні для передачі поживних речовин по всьому тілу, а також для надходження кисню та мінералів навіть до волосся, тому щодня необхідно її вживати 400 мікрограм.
Також трихолог Гауніц додає, що надлишок фолієвої кислоти в організмі може спричинити небажані ефекти. Результат від прийому вищеописаної речовини ви дуже швидко помітити за станом свого волосся.
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Користь фолієвої кислоти для волосся
- Генерує нові клітини, які стимулюють активний ріст волосся.
- Допомагає виробленню еритроцитів, які запобігають передчасному посивінню.
- Достатньої кількості фолієвої кислоти в організмі вистарчає, щоб повноцінно живити волосся необхідними вітамінами, тому воно не випадатиме.
- "Дефіцит фолієвої кислоти може бути пов’язаний із пошкодженням і випадінням волосся", – пояснює Джошуа Цайхнер. Корисна речовина відповідає за вироблення нових клітин і росту волосся на ділянках, які зазнали пошкодження, тому ваші локони стануть густішими.
- Завдяки згаданій кислоті волосся зберігається в здоровому стані, коли йому властивий природний блиск.
Де міститься фолієва кислота / Фото Unsplash
Як користуватися фолієвою кислотою для росту волосся
- Щодня приймати добову норму фолієвої кислоти. Її можна знайти у вигляді капсул.
- Важливо їсти продукти, які містять багато водорозчинної добавки вітаміну B: зелені листові овочі (наприклад, шпинат), квасолю, горох та броколі.
- Мінімізуйте стрес у своєму житті. Адже він не лише послаблює імунну систему, а й провокує випадіння волосся. Високий рівень стресу позбавляє вас необхідної кількості поживних речовин в організмі, включаючи фолієву кислоту.
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