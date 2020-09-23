23-річна Каміла Морроне – американська фотомодель та кіноакторка. З 2017 року дівчина зустрічається із популярним актором та лауреатом премії Оскар-2016 за найкращу чоловічу роль. Також Каміла вражає своїх шанувальників довершеними образами й ідеальною укладкою, яку не так важко повторити самостійно, як може здаватися на перший погляд.

Легкі та ідеальні хвилі Каміли Морроне можна повторити самостійно вдома. Зірковий стиліст Брюс Скарлет поділився з Cosmopolitan технікою створення зачіски фотомоделі.

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Як зробити ідеальну укладку

Для створення зачіски Каміли Морроне потрібно насамперед додати волоссю об’єму за допомогою фіксуючого спрею, який слід наносити на корені. Аби зачіска мала максимально природний вигляд, не потрібно начісувати волосся біля коренів чи робити гофре.

Після фіксування накрутіть волосся на спеціальну плойку і акуратно розчешіть локони. Не використовуйте додаткових стайлерів чи інших б’юті-засобів, бо тоді укладка отримає ефект салонної, а вам необхідно, щоб вона виглядала натуральною: поєднувала у собі одночасно бездоганний стан волосся, здоровий блиск та легку недбалість.

Якщо кучері на вашому волоссі тримають погано, то закріпіть укладку спеціальним лаком. Тепер протягом дня можете насолоджуватися зачіскою, як у дівчини Леонардо Ді Капріо.