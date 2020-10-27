Фіолетові чи блакитні тіні на повіках, чорна підводка навколо ока, напівпрозорий сяючий блиск на губах – все це в поєднанні було головним мейк-ап трендом початку нульових. Через 20 років деякі тенденції у макіяжі повертаються. Тому варто дізнатися, які б’юті-тенденції минулого доречно відтворювати сьогодні.