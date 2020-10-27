Фіолетові тіні та блиск для губ: 5 трендів у макіяжі з нульових, які варто повторити
Фіолетові чи блакитні тіні на повіках, чорна підводка навколо ока, напівпрозорий сяючий блиск на губах – все це в поєднанні було головним мейк-ап трендом початку нульових. Через 20 років деякі тенденції у макіяжі повертаються. Тому варто дізнатися, які б’юті-тенденції минулого доречно відтворювати сьогодні.
Погляд Брітні Спірс, підкреслений темно-зеленими тінями, чи милий рожевий рум’янець Періс Гілтон на червоних доріжках нульових знову в моді. Glamour назвав тенденції у макіяжі з минулого, які знову в тренді у 2020.
Більше про макіяж: Страшно прекрасно: дівчина-клоун, лялька з фільму жахів та інші ідеї для макіяжу на Геловін
5 трендів у мейк-апі з нульових
Кольорові тіні
Напівпрозорі сяючі блиски
Помада в тон шкіри
Чорна підводка
Сяюча шкіра
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter