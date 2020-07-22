Незважаючи на вік, 46-річна Вікторія Бекхем регулярно займається спортом. У неї бездоганна фігура та стан шкіри. Такого ефекту зірка змогла досягнути завдяки збалансованому харчуванню та дієвим тренуванням.

Вікторія Бекхем робить спеціальне тренування на кожну із частин свого тіла. Cosmopolitan поділився комплексом вправ для струнких ніг, відео з якими зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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На відео правильне виконання вправ демонструє Трейсі Андерсон – зіркова тренерка Вікторії Бекхем. Тренування жінки назвали лаконічно та зрозуміло: "Ноги Вікторії Бекхем". Особливість тренування у тому, що його легко відтворити в домашніх умовах. Також вам знадобиться лише 13 хвилин в день, щоб перемогти усі недоліки на своїх ногах та зробити їм привабливими і стрункими.