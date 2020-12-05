Автори методики "фейсфітнес" переконані, що вона сповільнює старіння шкіри та зменшує кількість зморшок. Результат можна досягнути при регулярному виконанні вправ протягом 3 – 4 тижнів.

Фейсфітнес – безпечний, не пошкоджує шкіру та недорогий, йдеться в науковому журналі JAMA Dermatology.

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Кому не варто це робити

Наприклад, ефект філерів (ін'єкції від зморшок) може закінчитися швидше або деякі зморшки можуть стати помітніші. Тому краще порадитися зі своїм дерматологом перед початком вправ.

Дослідження

Дуже мало якісних робіт. Наприклад, в березні 2018 року в JAMA Dermatology була опублікована робота, в якій 27 жінок у віці 40 – 65 років протягом 20 тижнів щодня робили 30-хвилинні вправи. До кінця дослідження дійшли тільки 16 осіб і в кінці програми вони відчували себе приблизно на 3 роки молодшими.

Що думаю дерматологічні спільноти

Як ви самі можете бачити, в інтернеті багато різних методик, приблизно схожих між собою. Але відсутність чіткої стандартизації методу, критеріїв об'єктивної оцінки результатів і порівняльних досліджень поки не дає можливості говорити про їхню ефективність.

Фейсйога: поради від нью-йоркського інструктора

Нью-йоркська інструкторка з йоги Еннлайз Хаген створила комплекс для обличчя, який дає результат при регулярному виконанні вправ, зазначає Elle.

На обличчі та шиї є більше 55 м'язів і щоб привести їх "у форму" не потрібні тренажери чи спортивна форма, достатньо виконувати декілька вправ.

Асана проти подвійного підборіддя

Підкладіть кулаки під підборіддя та, долаючи опір рук, повільно відкривайте рот. Потім, великими пальцями впирайтесь у підборіддя та максимально висуньте язик, щоб його кінчик був спрямований вниз.

Satchmo

Асана, яка допомагає зміцнити м'язи щік і надати їм красиву форму. Надуйте обидві щоки та перекочуйте повітря з однієї в іншу, а потім те саме зробіть з верхньою та нижньою губою.

Цю вправу необхідно повторити по 3 рази в кожному напрямку.

"Вільний язик"

Універсальна асана, яка позитивно впливає на кровообіг і тонус м'язів обличчя.

Відкрийте широко рот, висуньте язик так сильно, як зможете. Тримайте цю позу протягом 60 секунд.



Вправи необхідно робити регулярно / Фото beautyhack

Асана для носо-губних складок

Підверніть верхню та нижню губу за зуби, при цьому рот має бути відкритим. З цього положення підніміть вгору куточки рота та затримайтеся на 2 секунди. Зробіть 2 повтори.

Wow!

Для того, щоб зняти напругу з обличчя, необхідно сказати Wow! (можна й без звуку), при цьому відкривайте рот якомога ширше. Вправу необхідно повторити 10 разів.