Даніель Коллінз – інструктор фейсбілдінга. Вона консультує Меган Маркл щодо лицьової йоги. Гімнастика обличчя – це саме те, що потрібно кожній жінці, аби розгладити дрібні зморшки, тонізувати та розслабити м’язи, стимулювати кровопотік, наситити шкіру киснем, позбутися темних кіл під очима, а також зберегти молодість шкіри обличчя надовго.

В умовах пандемії варто навчитися робити деякі б’юті-процедури самостійно вдома. Якщо регулярно виконувати вправи для обличчя, то зовсім скоро ви зможете побачити результат. Даніель Коллінз продемонструвала, як робити гімнастику обличчя, повідомляє "Новое время".

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Фейсбілдінг від косметолога Меган Маркл

Додамо, що між кожною вправою варто робити перерву. Більшість із технік йоги для обличчя потрібно виконувати не менше однієї хвилини. При цьому не забувайте правильно і глибоко дихайте. Може знадобитися кілька днів, повторюючи комплекс вправ для гімнастики обличчя, щоб відчути бажане "тремтіння" шкіри.

Вправа для опрацювання м'язів нижньої частини обличчя

Для тонізування м'язів, розгладження шкіри і зменшення зморшок навколо очей

Маніпуляція, щоб губи природно сяяли, а круговий м'яз рот зміцнювався

Вправа для тонізування щік і губ

Частина гімнастики обличчя, щоб зняти напругу в шиї

Виконайте вправу і відчуйте розслаблення та зниження напруги м’язів обличчя

Вправа для підтяжки обличчя