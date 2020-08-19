Американська фотомодель Кайя Гербер не так давно із брюнетки перевтілилася на білявку. На цьому експерименти дівчини з її іміджем не закінчилися. Нещодавно 18-річна донька Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера самостійно в домашніх умовах пофарбувала своє волосся в яскравий колір і зняла весь процес на відео.

Кайя Гербер обожнює експерименти із волоссям. Вона часто змінює стрижку та колір шевелюри. В останні літні дні модель наважилася на яскраве перевтілення – пофарбувалася у рожевий колір. Процесом фарбування та результатом дівчина поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі.

До теми: Трендова зачіска та природний колір волосся: як акторка Ольга Куриленко змінила імідж

Місяць тому Кайя Гербер вирішила не залишатися осторонь від головного літнього тренду. Тому, як й Кайлі Дженнер, Емілі Ратажковскі, Мілі Боббі Браун та інші зірки, стала повноцінною білявкою в теплому відтінку. Перед цим у Кайі був натуральний темно-русявий колір волосся, а згодом шоколадні пасма змінилися на світлі.

"Я стала рожевою", – написала американська модель в описі до відео із процесом фарбування. Вона наважилася самостійно змінити колір волосся із ніжного білявого в яскравий рожевий, консультуючись з hair-експертом по відео зв’язку. Guido Palau, який допомагав Кайі, назвав це "Zoom-колірна сесія".

Відео, яке опублікувала модель, триває 7 хвилин 32 секунди, але насправді вона витратила цілу годину, аби досягти бажаного кольору. Кайя подякувала своєму колористу за те, що він допоміг їй пройти через пригоди із волоссям під час карантину. Дівчина зазначила, що тепер вона по-іншому дивиться на його ремесло. Бо ця робота не така легка, як здається на перший погляд.

Рожевий – панк. Дивіться мій IGTV, щоб побачити, як Guido Palau віддалено та творчо втілював мої мрії стати рожевою,

– вже до світлини з отриманим результатом додала Кайя Гербер.

Експерти у темі волосся прогнозують рожевому відтінку, у який пофарбувалася Кайя Гербер, найбільшу популярність у наступному сезоні. Дівчина задоволена результатом своїх старань, як і її шанувальники, які висловили своє захоплення новим іміджем зірки у коментарях до публікацій: "Ти змінюєш колір волосся зі швидкістю світла! Дуже добре".