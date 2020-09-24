Образ відомої оскароносної акторки Різ Візерспун вже тривалий період залишається незмінним. Шанувальникам важко уявити її у кардинально іншому іміджі. Проте виявилося, що у 1996 зірка була королевою головного б’юті-тренду того часу на тонкі брови.

На своїй інстаграм-сторінці Різ Візерспун опублікувала світлину із другом Полом Раддом. Селфі акторка зробила ще у 1996 році, коли її зовнішність відрізнялася від того образу, у якому ми звикли бачити Різ.

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Фірмовий стиль Різ Візерспун класичний та стабільний, тому легко забути, що колись вона також випробовувала на собі головні б’юті-тренди певної епохи. Наприклад, у 90-х на піку популярності були дуже тонкі брови. Тому акторка також максимально вищипувала їх. За 24 роки брови зірки значно змінилися, і її шанувальникам важко уявити, що колись вони виглядали по-іншому.

На фото Різ Візерспун зі своїм другом-колегою актором Полом Раддом. Вона додала жартівливий опис до публікації: "Зачекайте секунду… Чи Пол Радд і я робили "селфі" у 1996?"

Здається, що за стільки років знаменитості майже не постаріли. Але образ Різ Візерспун значно змінився. Тонкі брови і широкий проміжок між ними, гострі наче лезо хвостики брів акторка більше не робить. Тепер у неї попелясто-русяві густі брови, доглянуті та охайні. Зокрема, Різ вже тривалий період не змінює форму брів, бо вже знайшла для себе ідеальну, яка вдало підкреслює риси її обличчя.