Світ зробив крок уперед назустріч гармонійному ставленню до природи. Для багатьох користувачів стало важливим не тільки те, яка стійкість косметичного засобу, а й матеріал, з якого виготовлена ​​упаковка, а також наявність маркування Cruelty-free.

Як все починалося та які існують перешкоди на шляху до змін?

Велика Британія стала першою країною в 1998 році, яка заборонила проводити досліди над тваринами з метою визначення безпечної дії косметичних засобів. Її приклад наслідував ЄС, а за ним підтримали необхідність гуманного створення косметики такі країни: Австралія, Ізраїль, Норвегія, Бразилія, Нова Зеландія, Канада.

Але, на жаль, ще багато косметичних компаній повністю не перейшли на веганський склад своїх продуктів через низку причин. Наприклад, виробник може підтримувати теорію етичного ставлення до тварин, але його материнська компанія абсолютно не зважає на такі правила. Також є численні приклади брендів, які самі не тестують, але використовують окремі компоненти, що мають брати участь у випробуваннях, а також використовують у своєму складі продукти тваринного походження. Є ще один нюанс – багато етичних марок реалізують свою продукцію в Китаї, а там закон декларує необхідність тестування косметичних засобів, перш ніж вони потраплять на полиці магазинів.

Альтернативні способи тестування косметичних продуктів

Щоб зберегти життя мільйонам тварин на всій планеті та перейти до більш етичного й гуманного поводження з навколишнім світом, розглядають у перспективі кілька варіантів альтернативних способів тестування косметики та її окремих компонентів:

проведення тестів на кров'яних тільцях людини (еритроцитах);

випробування за допомогою біочипів, які видають результат на наявність токсичності та інших негативних показників за лічені секунди;

створення спеціалізованої широкої бази компонентів, які раніше були тестовані, мають підтверджену безпеку – їх можна використовувати без додаткової перевірки;

відтворення в лабораторних умовах прототипу людської шкіри, рогівки ока та слизової оболонки (перспективні біоінженерні технології вже успішно практикуються у світі).

Як зрозуміти, що перед вами етична продукція?

Всесвітня організація People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) з 1980 року бореться за етичність у ставленні до тварин. Чорний і білий списки PETA постійно оновлюються. Деякі марки втрачають довіру до себе, тоді як інші відповідально вирішують перейти на "гуманний бік".

Наведемо приклад деяких брендів, які на сьогодні входять до білого списку PETA, мають на своїй упаковці маркування cruelty-free.

NYX Cosmetics . З 2010 року є активним учасником програми PETA Beauty Without Bunnies. Але у 2014 році стала дочірньою компаній L'Oréal, яка реалізує свою продукцію в Китай. Однак, позиція NYX Cosmetics залишається незмінною: продовжувати випуск веганських продуктів Professional Makeup без попереднього тестування на тваринах, а також заборона на випробування окремих компонентів, рецептур або продуктів у будь-якій точці світу.

Україна також починає свій складний шлях у питанні гуманного ставлення до тварин. На підтвердження цього був створений проєкт EU-To Risk, керівники якого до 2025 року зобов'язуються продумати та впровадити альтернативні способи вивчення токсичного впливу косметичних засобів.