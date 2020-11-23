Пухнасте та намагнічене волосся – це поширені проблеми жінок у холодні пори року, коли головний убір є невід’ємним атрибутом комфортного образу. Мати гладке і блискуче волосся, яке не електризується, можна навіть взимку, якщо підібрати правильний догляд.