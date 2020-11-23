Гладке і блискуче: як доглядати за волоссям, щоб воно не електризувалося
Пухнасте та намагнічене волосся – це поширені проблеми жінок у холодні пори року, коли головний убір є невід’ємним атрибутом комфортного образу. Мати гладке і блискуче волосся, яке не електризується, можна навіть взимку, якщо підібрати правильний догляд.
Через несприятливі погодні умови та інші чинники волосся електризується і виглядає ламким та сухим. Harper's Bazaar пропонує трішки скорегувати свій звичний догляд за шевелюрою, аби її стан не погіршувався.
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Як доглядати за волоссям, щоб воно не електризувалося
- Змініть засоби для догляду. Взимку волосся потрібно краще зволожувати та живити. Тому змініть звичні доглядові засоби на ті, у яких буде позначка "для сухого та пошкодженого волосся". Аби надати локонам додаткового догляду, завжди завершуйте миття голови прохолодною водою. Таким чином волосяна кутикула закривається, а пасма потім будуть більш гладкими.
- Користуйтеся спеціальним спреєм. Серед різноманітної б'юті-продукції існує засіб для волосся, який знімає статичну електрику. Важливо не перебільшувати із використанням такого спрею, щоб волосся не втратило чистого вигляду. Спеціальний спрей, який запобігає електризуванню волосся, можна приготувати самостійно в домашніх умовах. Вам знадобиться 100 мілілітрів води, до якої потрібно додати 2-4 краплі олії троянди. Рідину перелийте в розпилювач, який не забувайте щораз збовтувати перед використанням. Зокрема, кінці локонів не будуть пухнастими, якщо ви наноситимете на них після миття олію для догляду.
- Не користуйтеся феном. У холодні пори року дозволяйте волоссю висихати природним шляхом, бо надмірне використання фену пересушить його і сприятиме ламкості. Якщо є необхідність у застосування фену чи випрямляча, то знижуйте температуру девайсів до мінімуму, тоді волосся буде менше електризуватися.
- Розчісуйте волосся гребінцями і щітками з натуральних матеріалів. Щоб уникнути намагніченої шевелюри, користуйтеся інструментами для розчісування з дерев'яного матеріалу та натуральною щетиною або зі спеціального антистатичного пластику з особливим покриттям.
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