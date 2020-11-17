Мікрофренч – це видозмінений на сучасний лад варіант класичного французького манікюру. Трендовий дизайн нігтів стане ідеальним доповненням елегантного образу на кожен день чи для особливого випадку. Зробити такий манікюр також можна самостійно в домашніх умовах.

Якщо ви вважаєте французький манікюр застарілим, але віддаєте перевагу стриманому й стильному дизайну, то тренд на мікрофренч мав би вам сподобатися. Cosmopolitan поділився кількома трендовими ідеями нейл-дизайну.

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Ідеї для мікрофренчу

Коли класичний французький манікюр почав втрачати актуальність, трендсетери спробували його трішки вдосконалити. Оскільки у 2020 мінімалізм в моді, то й типову білу смужку у френчі вирішили зробити тоншою і дозволити кожному фантазувати з її кольором. Однією із перших трендовий мікрофренч на своїх нігтях відтворила супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Окрім тонкої "усмішки" на нігтях у вигляді кольорової смужки лаку, мікрофренч має ще одну особливість – його зазвичай створюють на коротких нігтях квадратної або овальної форми. Таким чином пальці виглядають витончено, а до будь-якого образу додається ще більше елегантності.

Майстер манікюру з Лондона Harriet Westmoreland є прихильником мікрофренчу. На його інстаграм-сторінці можна знайти багато трендових ідей для нейл-дизайну.

За допомогою мікрофренчу можна освіжити вигляд ваших рук, підкреслити тон світлої чи засмаглої шкіри, продемонструвати доглянуті нігті, а також вдало поєднати його з одягом, макіяжем і зачіскою, щоб зробити образ довершеним.