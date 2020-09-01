Ідеальний манікюр та привабливий вигляд рук – це не лише результат роботи вашого нейл-майстра, а й правильного догляду та вироблення певних звичок після процедури у салоні краси. Жінки, у яких завжди бездоганний манікюр, дотримуються особливих правил у догляді за нігтями та шкірою рук.