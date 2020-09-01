Експерименти та додаткові процедури: звички жінок, у яких завжди ідеальний манікюр
Ідеальний манікюр та привабливий вигляд рук – це не лише результат роботи вашого нейл-майстра, а й правильного догляду та вироблення певних звичок після процедури у салоні краси. Жінки, у яких завжди бездоганний манікюр, дотримуються особливих правил у догляді за нігтями та шкірою рук.
Ставитися до своїх рук потрібно дбайливо, якби ви прагнете, щоб вони мали хороший стан, а ваш манікюр – акуратний та довготривалий ефект. Cosmopolitan поділився звичками жінок, у яких завжди ідеальний манікюр.
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Як мати ідеальний манікюр
- Догляд за руками на рівні турботи про шкіру обличчя. Аби надовго зберегти привабливий вигляд нейл-дизайну, не мийте посуду без спеціальних рукавичок, не ігноруйте сухість шкіри рук, користуйтеся кремами для рук та нігтів, олійкою для кутикули та робіть корисні процедури: пілінги і маски.
- Манікюр, який відповідатиме вашим індивідуальним особливостям. Наприклад: власницям тонких та довгих пальців можна експериментувати із будь-якою формою нігтьової пластини. Щоб додати вишуканості вашим рукам, спробуйте середню довжину мигдалевидної форми та нюдове покриття.
- Експерименти із технікою створення манікюру. Жінки із бездоганним нейл-артом, перш ніж знайти його, спробували безліч дизайнів та технік покриття лаком своїх нігтів. Коли ви оберете найкращу форму та стиль манікюру саме для себе, тоді ваші руки виглядатимуть акуратно та доглянуто.
- Зазвичай висока ціна – краща якість. Жінки, які дбають про свою зовнішність, не економлять на процедурах краси. Тому переконайтеся в безпеці процедури, професійності нейл-майстра та авторитеті салону заздалегідь. Важливо, щоб манікюр створювався із дотриманням усіх стерильних умов.
- Відсутність страху перед експериментами. Якщо ви звикли декілька років зберігати одну форму нігтів та фарбувати їх схожими відтінками лаків, то вам слід спробувати щось нове. Адже манікюр – це один із методів проявити свій креатив.
- Обережне використання інструментів для манікюру в домашніх умовах. Кожна жінка повинна вміти корегувати манікюр самостійно, щоб не записуватися до нейл-майстра за найменшої необхідності, а економити час та кошти. Тому навіть вдома слід користуватися спеціальними та стерильними інструментами і продуктами для манікюру, але не канцелярськими ножицями.
- Відрослий ніготь – показник недоглянутих рук. Жінки, у яких завжди ідеальний манікюр, не носять гель-лак на нігтях більше 1 місяця. Адже тоді він втрачає естетичний вигляд. Тому записуватися на манікюр варто заздалегідь.
- Додаткова доглядова рутина. Парафінотерапія, зволоження рук та інші процедури є необхідними для бездоганного манікюру, тому що на тлі сухої і потрісканої шкіри рук будь-який дизайн на нігтях втрачатиме свою ефектність.
- Експрес-відновлення. Візьміть за звичку завжди носити зі собою олійку для кутикули. Стан кутикули після тривалого носіння манікюру може псувати його вигляд, а олійка зможе пом’якшити шкірочку на нігті.
- Манікюру у власному стилі. Для цілісного образу манікюр також повинен бути відповідним. Обирайте дизайн нігтів, який буде органічним із погляду стилістики.
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