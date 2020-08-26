Твердий шампунь ще називають милом для волосся. Він існує доволі давно, але особливо популярним почав ставати лише зараз. Продукт виконує функцію звичайного шампуню і є екологічно виготовленим. Але про його інші особливості та правильний спосіб застосування варто дізнатися більше.

Твердий шампунь можна придбати у будь-якому косметичному магазині або аптеці у вигляді невеликого бруска, схожого на мило. Glamour розповів, більше про засіб та чому він є зручним у використанні.

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Що таке твердий шампунь

Функції твердого шампуню не відрізняються від класичного рідкого. Він також ефективно очищує шкіру голови та волосся. Основна відмінність у їхньому складі: твердий шампунь не містить води та консервантів. Продукт складається із рослинних екстрактів, ефірних олій, ароматизаторів та поверхнево-активних речовин, які утворюють пінку.

Його перевага в універсальності. Адже твердий шампунь підійде будь-якому типу волосся. Проте після різкої зміни звичайного рідкого шампуню на сухий вашому волоссю необхідний час для адаптації. Ефект після першого миття вам може не сподобатися. Тому слід обирати шампунь відповідно до особливостей свого волосяного покриву голови та користуватися бальзамом. Твердий шампунь ретельно очистить ваші локони, а спеціальний бальзам закриє волосяну кутикулу та забезпечить здоровий, блискучий і гладенький стан волосся.



Твердим шампунем зручно користуватися / Фото Unsplash

Як користуватися твердим шампунем і де його зберігати

Зручність у використанні – це про твердий шампунь. Перед його застосуванням необхідно повністю намочити волосся та провести бруском по всій його довжині. Коли утвориться достатня кількість пінки, починайте масажувати шкіру голови, а згодом змийте залишки шампуню теплою водою. Залежно від густини та особливостей вашого волосся, може знадобитися подвійне нанесення шампуню та змивання.

Після використання бруска твердого шампуню дайте йому висохнути. Для цього знадобиться приблизно 1 година. А потім заховайте продукт у спеціальний контейнер, щоб на нього не потрапляла волога.



Правильне користування твердим шампунем / Фото Unsplash

Плюси твердого шампуню:

надовго вистачає;

натуральний склад;

відсутність пластикової упаковки;

зручно брати зі собою в подорожі.

Мінуси твердого шампуню: