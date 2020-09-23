Американська співачка та лауреатка дванадцяти премій Греммі Аліша Кіз разом із брендом косметики ELF запускають нову лінійку продуктів для догляду за шкірою обличчя та тіла. Екологічна колекція доглядової косметики, яка не тестуватиметься на тваринах, називатиметься Keys Soulcare.

Минулого місяця Аліша Кіз зробила несподіване оголошення про її співпрацю з брендом ELF. Запуск лінійки продуктів краси очікувався у 2021 році. Але нещодавно зірка відкрила назву колекції. Allure припускає, що ймовірно виходу косметики у продажу варто очікувати вже через декілька місяців.

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На своїй інстаграм-сторінці Аліша Кіз опублікувала відео зі своєю участю, в якому анонсувала вихід нової лінійки косметичних продуктів для догляду за шкірою обличчя та тіла.

Моя сім’я! Я прагну поділитися з вами чимось особливим. Чимось, що наблизить нас до нас самих, нашого сяйва, нашої впевненості та один до одного. Місце, де ми зможемо вести розмови про те, хто ми є і ким хочемо бути. Це називається Keys Soulcare,

– поділилася в описі до рекламного ролика Аліша Кіз.

Вона додала, що ключі відкривають двері. І запропонувала "відкрити ці прекрасні двері і пройти крізь них" усім разом.

Згідно з пресрелізом, продукти нового бренду Keys Soulcare допомагала розробляти сертифікована дерматологиня Рене Снайдер. Відомо, що два засоби для догляду за шкірою стануть частиною першого етапу звичної б’юті-рутини. Співачка розповіла, що до їхнього складу входитиме шавлія та вівсяна молочна свічка.

Зокрема, косметика Keys Soulcare складатиметься з екологічних інгредієнтів та не тестуватиметься на тваринах. Засновниця бренду додала, що вона сподівається таким чином змінити ставлення людей до світу краси, зробити свій внесок.