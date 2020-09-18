Під час пандемії, аби запобігти поширенню COVID-19 люди носять захисні маски, тому для жінок фарбувати губи інколи просто немає сенсу. Американська акторка, фотомодель та співачка Ванесса Гадженс з цієї нагоди експериментує із макіяжем очей. Зірка поділилася зі своїми шанувальниками селфі, на якому демонструє яскраві неонові стрілки на повіках.

Смілий макіяж очей завжди в моді. Ванесса Гадженс часто ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі варіантами оригінального мейк-апу, який створює самостійно.

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Акторка випробувала на собі трендовий неоновий макіяж у вигляді подвійних стрілок на повіках. Зірка опублікувала в інстаграм-історії селфі зі своїм цуценям. На світлині можна ретельно розгледіти мейк-ап Ванесси.

Для створення макіяжу очей Ванесса Гадженс використала чорну рідку підводку, якою намалювала тонкі стрілки на обох очах максимально близько до лінії росту вій. Верхні товстіші стрілки знаменитість продемонструвала у неоновому лаймово-зеленому кольорі. За допомогою такого відтінку вона вдало підкреслила колір своїх очей та зробила погляд виразнішим, скориставшись тушшю для вій.



Неоновий макіяж / Фото Instagram Stories

Зокрема, на світлині можна помітити, що Ванесса також нафарбувала брови спеціальними тінями, а на шкірі створила бездоганний рівний тон, використовуючи тональну основу та консилер для маскування дрібних недоліків і темних кіл під очима.

Ідеєю неонового ефектного макіяжу від Ванесси Гадженс можна скористатися навіть восени, аби додати яскравих барв у сірі будні.