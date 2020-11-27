Кароокі брюнетки можуть підкреслити свою привабливість за допомогою ефектного макіяжу. Американська акторка Ванесса Гадженс, відома не лише своїм талантом, а й красою, поділилася зі своїми майже 40 мільйонами підписників в інстаграмі ідеєю модного макіяжу, який можна повторити самостійно.

Ванесса Гадженс привернула ще більшу увагу до своїх яскравих карих очей, створивши стильний smoky eyes. На світлині зірки детально видно особливості її мейк-апу, пише Cosmopolitan.

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Макіяж для карооких брюнеток

Якщо ви вважаєте себе ефектною кароокою брюнеткою, то можете підкреслити свою сексуальність за допомогою макіяжу, ідеєю якого поділилася Ванесса Гадженс. Такий варіант мейк-апу також стане вдалим вибором для довершення вечірнього образу з нагоди прийдешніх свят.

Зірка продемонструвала макіяж, в якому акцент зроблено на спокусливий погляд. Окрім м'яких графітових стрілок у стилі котячого погляду та золотистих тіней на повіках, Ванесса додала на щоки персикові рум'яна і бронзером підкреслила вилиці. Красуня покрила губи напівматовою помадою натурального бежево-персикового відтінку. Такий трюк допоміг їй збалансувати виразний макіяж очей.

Зокрема, прихильницею схожого мейк-апу є Дженніфер Лопес, яка часто з'являється на публіці з золотистими тінями, помадою нюдового відтінку та пудрою на вилицях, яка створює ефект бронзера.