Щоб спалити максимальну кількість калорій за короткий проміжок часу, необхідно виконувати правильні вправи. Тренування можуть бути неефективними, якщо ви неретельно підходите до вибору комплексу фізичних навантажень. Існують ефективні вправи, які допоможуть схуднути.

Інтервальні тренування стають дедалі популярнішими. Адже вони не лише допомагають позбутися зайвих кілограмів, а й сповільнюють процеси старіння. Harper's Bazaar поділився 3 вправами, з яких можна скласти ефективне інтервальне тренування на 20 хвилин.

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Вправи для схуднення

Бурпі

Насамперед варто стати у вихідне положення – упор сидячи. Потім відштовхніться обома ногами, переносячи вагу тіла на руки. У той самий час намагайтеся витягувати ноги назад. Ви повинні сформувати своїм тілом положення планки на витягнутих руках. Тепер виконайте віджимання і поверніться у початкову позицію – упор сидячи, і різко вистрибуйте вгору.

Починайте із виконання 10 повторень вправи.

Стрибковий випад

Суть вправи у старих добрих випадах, але із підвищеним кардіонавантаженням. Повторюйте її 15 разів. Зробіть глибокий випад назад однією ногою. Підстрибуючи змінюйте ноги. Тепер повторіть випад на іншу ногу.



Як схуднути за допомогою спорту / Фото Pixabay

Присідання зі стрибком

Починайте із базового виконання присідання і додавайте вистрибування. Вихідне положення: стійка на випрямлених ногах на ширині плечей. Роблячи присідання, коліна повинні утворювати прямий кут і не пересікати лінію кінчиків пальців на ногах. Потім відштовхуйтеся передньою частиною стопи і виконуйте стрибок. Під час приземлення ставте ноги разом. Знову повторіть присідання і так 15 разів без перерви.