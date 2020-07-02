Багато фітнес-тренерів після початку карантину перемістили свою діяльність в онлайн. Деякі з них активно ведуть профілі в інстаграмі. Там вони діляться фізичними вправами для ефективних домашніх тренувань. Тому тепер займатися своєю фігурою можна навіть вдома.

Домашні тренування це не лише економія грошей, але й часу. Виконання повноцінного комплексу вправ займе 15 хвилин, і вам не знадобиться купувати спеціальні дорогі тренажери для цього. InStyle зробив добірку тренувань від фітнес-блогерів, для яких потрібні тільки ваше тіло та деяких елементарний інвентар.

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Домашні тренування для красивого тіла

Інтервали високої ефективності від Джанетти Дженкінс

Стиль НІІТ або інтервальне тренування високої інтенсивності передбачає витрачання невеликої кількості часу, але й сильного фізичного навантаження. Зіркова тренерка, яка має понад 700 тисяч підписників в інстаграмі, продемонструвала комплекс із 7 вправ, які потрібно поєднувати і виконати без перерви кожну по 30 секунд. Потім відпочиньте і повторіть "ланцюг" ще 2 рази.

Тренування для верхньої частини тіла від Джен Відерстром

Тренерка показує, як можна досягнути краси та міцності своєї верхньої частини тіла (шиї у тому числі). Проте у цьому випадку вам знадобиться фітнес-резинка. Тренування Джен складається із 3 вправ, під час виконання яких активно будуть працювати м’язи рук, плечей та живота. Перша вправа передбачає розтягнення фітнес-резинки, друга вправа на підйом або задній дельтоїд, третя – накачування пресу. Вправи потрібно виконувати одну за одною. Після кожного комплексу відпочивайте 2 хвилин і зробіть таких 4 підходи.

День для ніг від QiQi H

Вам знадобляться гантелі, які можна замінити звичайними пляшками із водою. У тренерки QiQi H близько 400 тисяч підписників в інстаграм-акаунті, і вона переконала їх, що за допомогою цього комплексу вправ їхні ноги просто горітимуть і вони відчуватимуть, як спалюються калорії та накачуються м’язи. Виконайте кожну вправу по 3 рази, за потреби відпочивайте між повтореннями.

Кардіо низької інтенсивності від Каті Крі

Велике потовиділення не є показником правильного виконання кардіотренування. Тренерка, яка опублікувала вправи на своїй сторінці в інстаграмі, має у соцмережі понад 1 мільйон підписників. Вона переконана, що під час кардіотренування ви повинні почувати себе комфортно та безпечно. Проте хоча всі вправи, які вона показала, нескладно повторити, знайте, що пришвидшення пульсу – це норма. У комплексі є 5 вправ, кожну з яких потрібно виконувати протягом 30 секунд.