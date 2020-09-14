Салонні процедури по догляду за волоссям є результативними, проте можна спробувати досягти схожого ефекту за допомогою натуральних корисних інгредієнтів. Для цього потрібно дізнатися рецепти дієвих масок, які просто приготувати власноруч у домашніх умовах. Вони зроблять волосся здоровим та нададуть йому блискучого вигляду.

Щоб відновити пошкоджене волосся, йому потрібна порція поживних речовин. Тому Marie Claire ділиться рецептами домашніх масок з інгредієнтів, які мають корисний вплив на шкіру голови та волосся.

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Маски, щоб зробити волосся здоровим

Маска для росту волосся з цибулі

У посудині розігрійте 2-3 столових ложки меду на паровій бані. Потім натріть одну цибулину і перемішайте її із медом. Нанесіть суміш на шкіру голови і залиште її на 1 годину. Залишки змийте теплою водою із шампунем.

Кокосова відновлювальна маска

Змішайте 1 столову ложку кокосової олії та 1 столову ложку оливкової олії. До рідини додайте по 3-4 краплі вітамінів A та E. Ретельно перемішайте. Маску потрібно наносити лише на довжину волосся, уникайте шкіри голови. Залиште суміш із олій на волоссі на 30 хвилин, а потім змийте водою із шампунем.

Зволожувальна маска з авокадо та вівсянки

В ємності розімніть 1 стигле авокадо, додайте туди 1 столову ложку яблучного сидру, 1 столову ложку вівсяних пластівців або рожевої глини, а також 1 столову ложку агави. Якщо захочете, то для аромату можна додати ще 2-3 краплі ефірної олії розмарину. Він також посилює циркуляцію крові і сприяє росту волосся. Завершуйте приготування маски 2 столовими ложками кокосового йогурту. Суміш потрібно наносити на вологу волосся від коренів до кінці. Залиште її на 20-30 хвилин.

Маска для здорового волосся із меду і йогурту

В одну посудину помістіть 2 столові ложки йогурту, а в іншій трішки підігрійте 1 столову ложку меду та 1 столову ложку оливкової олії, додайте туди грецький йогурт і перемішуйте інгредієнти до однорідної консистенції. Маску наносіть на загальну дожину волосся та добри втирайте у шкіру голови. Залишки змийте через 30-45 хвилин.

Чарівна маска з моринги

Змішайте 1 столову ложку олії моринги, 1 столову ложку меду та 1 стигле розім’яте авокадо (також його можна подрібнити у блендері). Маску наносіть на вологе чисте волосся і масажними рухами втирайте у шкіру голови. Одягніть спеціальну шапочку для душу або обгорніть голову харчовою плівкою. Залиште маску на 30 хвилин, перш ніж змити залишки.