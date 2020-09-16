Без туші для вій не обходиться майже жоден макіяж. Адже саме цей б’юті-продукт допомагає зробити ваш погляд виразнішим та підкреслити красу очей. Необов’язково використовувати дорогу туш, аби досягти такого ефекту. Достатньо знати лише декілька порад, як правильно наносити продукт та не допускати поширених помилок.

Бюджетною тушшю вії потрібно фарбувати правильно, щоб вони стали схожими на нарощені. Grazia поділився дієвими порадами для цього процесу. Більше порад: Як правильно користуватися патчами під очі: 3 важливі поради Як правильно фарбувати вії тушшю Щоб вії здавалися піднятими, а очі візуально більшими, то починайте фарбувати їх тушшю від коренів. Прикладіть щіточку до лінії росту вій з внутрішнього боку та починайте промальовувати їх зигзагоподібним рухом. Таким чином туш на коренях триматиме форму вій, а кінці виглядатимуть акуратно.

Прикладіть щіточку до лінії росту вій з внутрішнього боку та починайте промальовувати їх зигзагоподібним рухом. Таким чином туш на коренях триматиме форму вій, а кінці виглядатимуть акуратно. Супероб’єм або так званий ефект нарощених вій допоможе створити праймер для туші. Його функцією є додавання товщини кожній вії, щоб вони були густішими. Якщо у вас немає такого спеціального продукту, то можна скористатися лайфхаком: акуратно нанесіть на вії прозору пудру, а потім ретельно промалюйте їх тушшю.

Як правильно фарбувати вії / Фото Pexels Створити більш виразний погляд можна, якщо нафарбувати вії кількома шарами туші. Наносити туш слід так, щоб вона не встигала висохнути, бо тоді на віях утворяться маленькі грудочки.

Наносити туш слід так, щоб вона не встигала висохнути, бо тоді на віях утворяться маленькі грудочки. Завжди прибирайте залишки туші з повік. Якщо під час фарбування ви випадково забруднили шкіру тушшю, то існують 2 методи, як можна її видалити: коли на повіках немає тіней, то витріть туш ватною паличкою, використовуючи засіб для демакіяжу без вмісту олій, або зачекайте, допоки туш повністю висохне на повіці, а потім чистою щіточкою обережно зішкрябніть зайві залишки продукту.