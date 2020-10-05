Попспівак та чоловік Софі Тернер Джо Джонас підтримав таку доброчинну справу, як місяць боротьби із раком молочної залози. У знак цього він пофарбував своє волосся у яскравий колір та закликав своїх підписників підтримати активність.

Джо Джонас раніше мало експериментував зі стрижкою та кольором свого волосся. Проте за кілька останніх місяців співак вже двічі кардинально змінив імідж, пише Allure.

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Після народження доньки Джо Джонас змінив свій чорнявий колір волосся на холодний платиновий "блонд". Та незадовго зірковий чоловік оприлюднив нові зміни іміджу: неонове рожеве волосся. Таким чином він продемонстрував свою підтримку місяцю боротьби із раком молочної залози та людям, які хворіють.

Спочатку Джо опублікував інстаграм-історію у вигляді милого селфі із блискучою рожевою стрічкою на задньому тлі, яка означає, що фарбування волосся було зроблено спеціально до місяця поінформованості про рак молочної залози. А згодом Джо поділився іншою світлиною на своїй інстаграм-сторінці із хештегом: "Я проголосував".



Новий колір волосся Джо Джонаса / Instagram Stories / @joejonas

Нагадаємо, що співак експериментує із рожевим відтінком волосся не вперше. Хто добре знайомий із творчістю Джо Джонаса, то знає, що у 2016 він пофарбував волосся у карамельно-рожевий із блакитними пасмами для церемонії нагородження Kids Choice Awards. Того ж року співак фарбував свій чубчик у колір фуксії.