Американський співак та музикант Джо Джонас і зірка культового серіалу "Гра Преестолів" Софі Тернер нещодавно стали молодими батьками. У пари народилася дівчинка. Можливо, саме ця радісна подія підштовхнула новоспеченого батька на кардинальну зміну кольору волосся.

Джо Джонас зробив коротку стрижку та пофарбувався у колір, схожий на біляві локони його дружини. Співак поділився світлиною у новому іміджі на своїй сторінці в інстаграм-історії.

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2020 став роком, коли знаменитості почали експериментувати зі своєю зовнішністю. Багато із них робили це в домашніх умовах. Відома модель Кайя Гербер навіть пофарбувала волосся у яскравий колір, консультуючись з колористом по відеозв’язку. 31-річний співак Джо Джонас також наважився на зміни.

Актор та учасник групи DNCE здивував прихильників неочікуваним перевтіленням. Співак пофарбував свою шевелюру у платиновий блонд і дуже коротко постригся. Знімок, на якому він красується у новому образі, Джо поки що опублікував лише в інстаграм-історії, тому аудиторія співака не змогла висловити свої враження у коментарях.

Варто додати, що стиль Джо Джонаса називали "вічним". Він завжди утримувався від кардинальних змін та пишався своїми темними і густими пасмами волосся. Проте спочатку співак зробив коротшу стрижку, а згодом неочікувано змінив колір волосся на білявий.



Як Джо Джонас пофарбувався в білявий колір / Скріншот Instagram / @joejonas

Нагадаємо, що радикальна трансформація іміджу молодого батька відбулася через кілька тижнів після народження доньки, яку подружжя назвало Віллою, але ще не показувало публіці. Пологи у Софі Тернер були ще 22 липня, тому шанувальники зіркової пари з нетерпінням очікують на фото новонародженої.