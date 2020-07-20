50-річна Дженніфер Лопес відтворила на своєму волоссі дитячу зачіску, зробила макіяж у коричневих відтінках та зафіксувала результат на світлині, яку опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Допис зібрав понад 2 мільйони вподобань та більше 20 тисяч схвальних коментарів.

Дженніфер Лопес змогла реалізувати себе як успішна співачка, акторка, телеведуча та навіть спробувати себе у ролі дизайнера взуття. Нещодавно американська знаменитість поділилася у своєму інстаграм-профілі портретним знімком, на якому у неї зачіска у вигляді космічних ріжків та чубчик вкладений у стилі baby hair.

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Також образ зірки доповнив макіяж у коричневих відтінках: темні блискучі губи, чітко підкреслені вилиці та виділений погляд за допомогою чорної туші для вій, коричневих тіней для очей і білого олівця для водяної лінії. Кароока Дженніфер Лопес зробила оригінальну зачіску, яку на дорослих жінках рідко можна побачити. Проте космічні ріжки із волосся та чубчик з ефектом вологості на ній виглядають доречно та красиво.

У коментарях друзі та прихильники співачки зазначили, що вона залишиться вічно молодою та те, що схоже їй вдалося створити машину часу та змінити свій вік. Зокрема, аудиторія співачки неабияк захоплена ідеально стилізованими baby hair.

Зачіска Дженніфер Лопес завдяки медовому відтінку волосся здається ще більше милою. Зірка чи не єдина зі знаменитостей, хто за період карантину утрималася від кардинальних змін щодо свого волосся. Своє фото зірка додала ще у тимчасову історію в інстаграмі та згадала професіоналів, які допомогли їй створити такий образ.



Скріншот зачіски Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo