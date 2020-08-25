На своїй сторінці в інстаграмі популярна американська співачка Дженніфер Лопес натякнула на запуск власного косметичного бренду. Поки що офіційної інформації щодо цього немає, але, за даними Page Six, в грудні минулого року зірка зареєструвала товарний знак J. Lo Beauty, а на початку місяця повідомила, що почувається втомленою, бо 2 дні знімала відео для свого секретного проєкту.

InStyle пише, що протягом всього літа 2020 Дженніфер Лопес дражнила своїх підписників в інстаграмі гламурними кадрами, і не позначала марки косметики, якою вона створювала макіяж. Проте опис до її публікації 23 серпня неабияк заінтригував аудиторію співачки та дозволив зрозуміти, що вже зовсім скоро буде презентація бренду J. Lo Beauty.

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Для світлини Джей Ло зробила макіяж, використовуючи рум’яна, бронзатор, хайлайтер, мідні тіні для повік та блиск для губ. І додала: "Світіння заходу сонця. #JLoBeauty найближчим часом". Прихильники зірки вважають, що цим написом вона підтвердила чутки про запуск власної лінійки косметичних продуктів.

Поки що Дженніфер не розповіла детальніше, якою буде її косметична продукція. ЗМІ пишуть, що ймовірно лінійка включатиме усі необхідні засоби для створення макіяжу у стилі Джей Ло.

Одне із найбільших американських видань про життя зірок Page Six стверджує, що вищезгадана співачка ще в грудні минулого року зареєструвала товарний знак J. Lo Beauty для косметики та засобів по догляду за шкірою. ЗМІ повідомляє про наявність серед них зволожувальних та очищувальних засобів, мила, гелів, лосьйонів, сироваток, масок та кремів для обличчя і тіла.

Поки що про новий косметичний бренд Джей Ло більше нічого невідомо.

Нагадаємо, що досвід в індустрії краси у Дженніфер Лопес є. Адже вона випускає парфуми ще з початку нульових, яких вже є наразі понад 25. Останнім із ароматів є Promise. А у 2018 співачка та її візажист Скотт Барнс співпрацювали з Inglot Cosmetics. Вони створили вдалу колекцію косметичних продуктів, на яку представників бренду надихнув бездоганний бронзовий макіяж зірки.