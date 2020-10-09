Американська модель Кайлі Дженнер регулярно вражає своїх підписників епатажними ідеями для манікюру, які насамперед випробовує на власних нігтях. Але цього разу знаменитість продемонструвала найдовші нігті, які у неї коли-небудь були, та зі стильною формою і покриттям, тематичним осінній порі.

Кайлі Дженнер вважають однією із найвпливовіших трендсеттерів планети, пише НВ. Тому її новий манікюр, яким зірка поділилася на своїй інстаграм-сторінці, може стати головним трендом осіннього манікюру в цьому сезоні.

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Модний осінній манікюр Кайлі Дженнер

Під час самоізоляції в умовах пандемії коронавірусу Кайлі змінила, звичний для себе, епатажний манікюр на короткі натуральні нігті. Проте нещодавно вона опублікувала знімки ефектної форми своїх нігтів: довгі, гострі, у формі шпильки та покриті гель-лаком шоколадно-коричневого відтінку.

Зробила цей манікюр для зйомки. Мені дуже сподобався. Напевно, залишу,

– написала в описі до публікації в інстаграм-профілі Кайлі.

Проте, коли вона публікувала знімки в інстаграм-історії, то зазначила, що довжина нігтів надто велика і їй важко повноцінно функціонувати з нею.



Манікюр Кайлі Дженнер / Instagram Stories / @kyliejenner

Такий манікюр Кайлі Дженнер зробив зірковий нейл-майстер Чаун Пі з Лос-Анджелеса. Дизайн створений спеціально для фотосесії, на якій образ зірки доповнив яскравий макіяж очей у жовтих та червоних відтінках та зачіска – 2 кокетливі хвости з частини волосся. Фото зірка доповнила описом: "Відчуваю себе милашкою".

Манікюр Кайлі Дженнер може стати цікавою ідеєю для нейл-дизайну, якщо ви полюбляєте експерименти.