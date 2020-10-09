Дуже довгі та у формі шпильки: Кайлі Дженнер продемонструвала модний манікюр осені 2020
Американська модель Кайлі Дженнер регулярно вражає своїх підписників епатажними ідеями для манікюру, які насамперед випробовує на власних нігтях. Але цього разу знаменитість продемонструвала найдовші нігті, які у неї коли-небудь були, та зі стильною формою і покриттям, тематичним осінній порі.
Кайлі Дженнер вважають однією із найвпливовіших трендсеттерів планети, пише НВ. Тому її новий манікюр, яким зірка поділилася на своїй інстаграм-сторінці, може стати головним трендом осіннього манікюру в цьому сезоні.
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Модний осінній манікюр Кайлі Дженнер
Під час самоізоляції в умовах пандемії коронавірусу Кайлі змінила, звичний для себе, епатажний манікюр на короткі натуральні нігті. Проте нещодавно вона опублікувала знімки ефектної форми своїх нігтів: довгі, гострі, у формі шпильки та покриті гель-лаком шоколадно-коричневого відтінку.
Зробила цей манікюр для зйомки. Мені дуже сподобався. Напевно, залишу,
– написала в описі до публікації в інстаграм-профілі Кайлі.
Проте, коли вона публікувала знімки в інстаграм-історії, то зазначила, що довжина нігтів надто велика і їй важко повноцінно функціонувати з нею.
Манікюр Кайлі Дженнер / Instagram Stories / @kyliejenner
Такий манікюр Кайлі Дженнер зробив зірковий нейл-майстер Чаун Пі з Лос-Анджелеса. Дизайн створений спеціально для фотосесії, на якій образ зірки доповнив яскравий макіяж очей у жовтих та червоних відтінках та зачіска – 2 кокетливі хвости з частини волосся. Фото зірка доповнила описом: "Відчуваю себе милашкою".
Манікюр Кайлі Дженнер може стати цікавою ідеєю для нейл-дизайну, якщо ви полюбляєте експерименти.