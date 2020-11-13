Відома 25-річна модель Кендалл Дженнер неодноразово згадувала у своїх інтерв'ю, що їй не пощастило мати проблемну шкіру. Тому свого часу зірка боролася з акне. Нарешті вона відкрила власну таємницю краси, і розповіла, яким чином їй вдалося позбутися від прищів на обличчі.

Кендалл Дженнер розповіла, що їй допомогло позбутися від акне, повідомляє Harper's Bazaar. Для цього моделі довелося виключити деякі продукти зі свого раціону.

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Як Кендалл Дженнер поборола акне

Оскільки Кендалл Дженнер відчула на собі усі наслідки проблемної шкіри, вона закликає кожного, у кого схожа проблема, навчитися любити себе такими, як вони є. Також модель наголошує на тому, що акне не варто соромитися, але завжди потрібно продовжувати дбати про свою шкіру обличчя та тіла.

Моя проблема з вуграми посилилася, коли я була в старших класах. Я навіть не хотіла виходити з дому. Тепер я задоволена своєю шкірою,

– сказала одного разу в інтерв'ю Кендалл.

Нещодавно знаменитість поділилася зі своїми шанувальниками таємницями краси, які стали дієвим методом у боротьбі з акне.

Я так довго намагалася зрозуміти, чому в мене проблемна шкіра. Це було через гормони? Чи через те, що я їм? У мене що, алергія на щось? Я використовую неправильні косметичні продукти?

– розповідає модель.

Тоді Кендалл підібрала правильні засоби для догляду за шкірою, проконсультувавшись із дерматологом. Щоб покращити стан шкіри, зірка також виключила зі свого раціону молочні продукти. За її словами, саме цей крок дозволив побачити результат. Проте модель є прихильницею сиру, тому інколи вона дозволяє собі його їсти.

Важливу роль у боротьбі Кендалл Дженнер з акне відіграла вода. Модель підкреслила, що воду вона п'є щоденно у великій кількості. Коли в організмі збережено водний баланс, вугрі швидше зникають.