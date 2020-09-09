Канадський співак Джастін Бібер може похвалитися цілою колекцією татуювань на своєму тілі. Вони прикрашають торс, руки та ноги, а тепер ще й шию відомого артиста. Нове стильне тату Джастіну Біберу робив зірковий тату-майстер, який працює із голлівудськими знаменитостями. Результатом співак поділився у соцмережі.

Колекцію татуювань Джастіна Бібера Allure називає вражаючою. 7 вересня співак опублікував фото на своїй інстаграм-сторінці, на якому можна детально розгледіти його нове тату.

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Джастін Бібер поділився зі своїми 147 мільйонами підписників в інстаграмі оригінальним селфі із нижнього ракурсу. Співак сфотографував своє обличчя так, аби було добре видно його нове татуювання на шиї: вертикальна троянда з правого боку. На цьому Джастін не зупинився. Згодом він опублікував відео із процесом створення татуювання та ще одне селфі з новою "прикрасою" на тілі.

В описі до першого фото співак додав: "Doctor Woo, дякую тобі за це". Продовження фрази стали емоджі у вигляді червоної троянди та, складених із вдячністю, рук.

Тату-троянду відомому виконавцю робив, популярний серед голлівудських зірок, майстер Doctor Woo. Стиль його праці легко впізнати. В списку його клієнтів є Ванесса Хаджес, якій професіонал намалював на тілі тату-голкою ангела на початку цього року, Люсі Хейл та її лампочка на руці також заслуга Doctor Woo і декілька татуювань Майлі Сайрус. Знаменитості поширювали знімки своїх малюнків на тілі та позначала акаунт свого майстра.