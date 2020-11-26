Допоможуть зберегти молодість шкіри: 5 б'юті-звичок, які варто мати в 30 років
Зберегти шкіру молодою якомога довше хоче кожна жінка. Аби ознаки старіння не були такими помітними в старшому віці, потрібно дбати про стан шкіри ще замолоду. У 30 років варто виробити корисні б'юті-звички.
Молодість шкіри можна зберегти довше, якщо дотримуватися певних б'юті-правил. Elle поділився, як уникнути передчасних ознак старіння.
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Б’юті-звички, які потрібно мати в 30 років
- Користуйтеся сонцезахисним кремом. Щоденний захист від шкідливого впливу ультрафіолетових променів необхідний, якщо ви хочете запобігти передчасній появі зморшок. Наносити спеціальний засіб потрібно як влітку, так і взимку. Адже навіть непомітні фактори провокують перші ознаки старіння, пігментацію та зморшки.
- Не пропускайте вечірній догляд. Шкіру потрібно щовечора готувати до сну, бо в цей період вона найкраще регенерується та вбирає поживні речовини. Тому і результат від нанесення нічних доглядових засобів більш помітний.
- Регулярно робіть масаж обличчя. Розминати м'язи обличчя потрібно щоразу після нанесення крему чи сироватки на шкіру. Таким чином ви стимулюватимете кровообіг, лімфодренаж та вироблення колагену. Навіть вмивати обличчя потрібно правильно – масажними круговими рухами.
- Скрабуйте, але в міру. Надмірне скрабування обличчя може пошкодити водно-жирову плівку шкіру, яка слугує для неї захисним бар'єром. Внаслідок чого зовнішнім подразникам буде легше впливати на стан дерми. Ексфоліацію варто проводити не часті 3 разів на тиждень. Після процедури обов’язково наносіть зволожувальний косметичний продукт.
- Належно доглядайте за шиєю, ділянкою декольте та руками. Не можна забувати дбати про шкіру в цих місцях. Адже ніжний шкірний покрив починається від грудей, а закінчується біля коренів волосся.
Прості, але корисні, звички допоможуть вам довго не втрачати молодість шкіри та виглядати красивою. Починайте їх дотримуватися вже зараз.
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